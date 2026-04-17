Włochy Agresywny pasażer w samolocie do Miami. Lot opóźniony o dwie godziny Oprac. Katarzyna Kędra |

"Lot z Warszawy do Miami mocno opóźniony przez nietrzeźwego pasażera, który się awanturował" - zaalarmował nas czytelnik.

O zdarzenie zapytaliśmy Polskie Linie Lotnicze LOT. "Potwierdzamy, że rejs LO29 z Warszawy do Miami został opóźniony wskutek interwencji Straży Granicznej w stosunku do jednego z pasażerów. Po wyprowadzeniu pasażera oraz rozładowaniu jego bagażu samolot wystartował z opóźnieniem ponad 2h" - przekazało nam biuro prasowe przewoźnika.

Interwencja służb wobec pasażera lecącego z Warszawy do Miami

Według serwisu Flightradar, samolot miał wystartować o godzinie 12.25. Ostatecznie ruszył o 14.50.

