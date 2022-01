W mieszkaniu produkowali anaboliki, wysyłali je do Stanów Zjednoczonych i krajów Europy

Do zatrzymania pary mieszkańców Warszawy doszło w miniony wtorek, 11 stycznia, na podstawie postanowienia Prokuratury Rejonowej Warszawa Ochota.

42-letni mężczyzna i 39-letnia partnerka wynajmowali mieszkania w bloku w centrum Warszawy. W jednym z nich produkowano anaboliki, w drugim - umiejscowionym dwa piętra wyżej - pakowano je w koperty, a następnie nadawano w różnych urzędach pocztowych. Wysyłane były głównie do Stanów Zjednoczonych i niektórych państw Europy. - Mężczyzna produkując środki anaboliczne bazował głównie na swoim doświadczeniu i wiedzy zaczerpniętej ze stron internetowych - informują strażnicy graniczni.

Sprzęt do produkcji i pakowania oraz gotówka

Podczas przeszukania dwóch mieszkań funkcjonariusze znaleźli i zabezpieczyli zarówno urządzenia służące do produkcji anabolików, liczne półprodukty, środki chemiczne w postaci fiolek z płynem, proszki i wypełniacze, jak i przedmioty służące do ich pakowania, a także czyste koperty bąbelkowe, deklaracje celne, naklejki z napisem ,,priority” oraz niewypełnione druki do nadawania paczek. Na miejscu zarekwirowano także sprzęt elektroniczny, nośniki pamięci oraz gotówkę w obcych walutach (równowartość blisko 500 tysięcy złotych).