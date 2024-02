Przyleciał do Warszawy z Dominikany. W bagażu miał muszle chronionego ślimaka

Wyjątkowy ślimak objęty ochroną

Skrzydelnik olbrzymi jest objęty ochroną na mocy Konwencji Waszyngtońskiej, zwanej CITES (ang. Convention on International Trade in Endangered Species of Wild Fauna and Flora). CITES chroni te gatunki zwierząt i roślin, które z powodu międzynarodowego handlu, są zagrożone wyginięciem.