Włochy

"Koczują na podłodze z małymi dziećmi". Turyści utknęli w Dominikanie

Pasażerowie oczekujący na lotnisku w Punta Cana
putacana.mp4
Pasażerowie lotu z Punta Cana w Dominikanie do Warszawy poinformowali nas o awarii samolotu, przez którą utknęli na lotnisku. "Ludzie koczują na podłodze z małymi dziećmi" - piszą na Kontakt24. Rzecznik Polskich Linii Lotniczych LOT potwierdza, że jest problem z organizacją zakwaterowania.
O swojej trudnej sytuacji pasażerowie poinformowali Kontakt24.

"Od wczoraj ponad 300 Polaków zostało pozostawionych samymi sobie na lotnisku w Puerto Plata w Dominikanie. Po awarii samolotu pasażerów wrócono na lotnisko. Ludzie bez opieki rezydenta, bez informacji od operatora wycieczki, bez informacji od przewoźnika koczują na podłodze z małymi dziećmi. Nikt się ani nie interesuje i nie mamy znikąd pomocy" - napisała pani Martyna.

Pasażerowie oczekujący na lotnisku w Punta Cana
Pasażerowie oczekujący na lotnisku w Punta Cana
Źródło: Paweł / Kontakt24

"Odmówiliśmy wyjścia na deszcz"

"Grupa około 300 turystów utknęła na lotnisku w Punta Cana - Dominikana. Samolot, którym mieliśmy lecieć (o 18:35 31.01) uległ awarii. Najpierw przez 2 godziny byliśmy zamknięci w samolocie z ekstremalnie wysoką temperaturą, później cofnięto nas na terminal, gdzie około godziny 1:00 zostaliśmy poinformowani, że lot jest usunięty - mamy odebrać bagaże i szukać noclegu na własną rękę, bo to szczyt sezonu i nie ma jak takiej grupy zameldować" - napisał z kolei pan Paweł.

I dodał, że biuro podróży, które organizowało wycieczkę, nie wsparcia i poinformowało, żeby odebrać bagaże i szukać sobie hotelu na własną rękę. Lot został wstępnie przesunięty na 16. "Na tę chwilę siedzimy na hali odlotów, bo odmówiliśmy wyjścia na deszcz, bez zapewnienia schronienia. Sytuacja jest kuriozalna" - zrelacjonował nasz czytelnik.

Pasażerowie oczekujący na lotnisku w Punta Cana
Pasażerowie oczekujący na lotnisku w Punta Cana
Źródło: Paweł / Kontakt24
Pasażerowie oczekujący na lotnisku w Punta Cana
Pasażerowie oczekujący na lotnisku w Punta Cana
Źródło: Martyna / Kontakt24

"Ograniczona dostępność miejsc w hotelach"

Krzysztof Moczulski, rzecznik prasowy Polskich Linii Lotniczych LOT potwierdził zdarzenie. - W rejsie LO6286 z Punta Cany do Warszawy wystąpiła usterka techniczna, której nie udało się usunąć na miejscu - poinformował.

- Przepraszamy wszystkich pasażerów za powstałe niedogodności. W chwili obecnej wylot przewidywany jest na godzinę 16 czasu lokalnego. Równolegle prowadzimy intensywne działania operacyjne na miejscu, aby zapewnić pasażerom opiekę. Jednak ze względu na nocne godziny i bardzo ograniczoną dostępność miejsc w hotelach, organizacja zakwaterowania dla wszystkich 293 pasażerów jest utrudniona - zaznaczył.

Rzecznik podkreślił, że w tym samym czasie skasowany został również rejs innej linii lotniczej. - Pasażerowie będą informowani na bieżąco o dalszych decyzjach dotyczących lotu oraz dostępności świadczeń - zapewnił.

Trudne warunki pogodowe na Lotnisku Chopina
Odladzają samoloty, opóźnienia na Lotnisku Chopina
Budapeszt
"Jesteśmy uwięzieni". Paraliż na lotniskach
METEO
Problemy na Lotnisku Chopina (zdj. ilustracyjne)
"Lądowanie samolotów na jednym z dwóch pasów było wstrzymane"

Autorka/Autor: est, katke/b

Źródło: Kontakt24

Źródło zdjęcia głównego: Paweł / Kontakt24

LOT
Rawa MazowieckaPociągi w WarszawiePowstanie WarszawskieRemonty drógTomaszów MazowieckiPKP EnergetykaGDDKiAKoleje MazowieckieDroga ekspresowa S17Droga ekspresowa S8DK8ZąbkiAutostrada A2PKP CargoSuwałkiTarchominStara MiłosnaSulejówekSerockSadybaSiekierkiSiedlceSłodowiecSłużewRaszynSochaczewSady ŻoliborskieRada WarszawyPułtuskRafał TrzaskowskiPrezydent RPPruszkówRadzyminRakowiecPłońskOtwockSąd NajwyższyPalmiryOdolanyOżarów MazowieckiOstrów MazowieckaNarodowy Bank PolskiNowodworyNowa PragaNadarzynMuzeum Powstania WarszawskiegoNaczelny Sąd AdministracyjnyMinisterstwo Sportu i TurystykiMinisterstwo Obrony NarodowejMinisterstwo Aktywów PaństwowychMinisterstwo Edukacji i NaukiMetro WarszawskieNowy Dwór MazowieckiMarkiKamionekMaków MazowieckiKabatyMinisterstwo InfrastrukturyMiasteczko WilanówGiełda Papierów WartościowychKRRiTJózefówDrogi w PolsceEuropejski Trybunał Praw CzłowiekaCBAMłynówBródnoCiechanówJelonkiAmnesty InternationalAlert RCBAmbasada USA w PolsceAgencja Bezpieczeństwa WewnętrznegoABWFalenicaAugustówŻerańBiuro Bezpieczeństwa NarodowegoŁomianki