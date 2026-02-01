putacana.mp4

Posłuchaj artykułu Wykup subskrypcję TVN24+, aby posłuchać artykułu.



Masz subskrypcję? Zaloguj się. Dowiedz się więcej Udostępnij Facebook Kopiuj link

Artykuł zawiera materiały przesłane na KONTAKT24

O swojej trudnej sytuacji pasażerowie poinformowali Kontakt24.

"Od wczoraj ponad 300 Polaków zostało pozostawionych samymi sobie na lotnisku w Puerto Plata w Dominikanie. Po awarii samolotu pasażerów wrócono na lotnisko. Ludzie bez opieki rezydenta, bez informacji od operatora wycieczki, bez informacji od przewoźnika koczują na podłodze z małymi dziećmi. Nikt się ani nie interesuje i nie mamy znikąd pomocy" - napisała pani Martyna.

Pasażerowie oczekujący na lotnisku w Punta Cana Źródło: Paweł / Kontakt24

"Odmówiliśmy wyjścia na deszcz"

"Grupa około 300 turystów utknęła na lotnisku w Punta Cana - Dominikana. Samolot, którym mieliśmy lecieć (o 18:35 31.01) uległ awarii. Najpierw przez 2 godziny byliśmy zamknięci w samolocie z ekstremalnie wysoką temperaturą, później cofnięto nas na terminal, gdzie około godziny 1:00 zostaliśmy poinformowani, że lot jest usunięty - mamy odebrać bagaże i szukać noclegu na własną rękę, bo to szczyt sezonu i nie ma jak takiej grupy zameldować" - napisał z kolei pan Paweł.

I dodał, że biuro podróży, które organizowało wycieczkę, nie wsparcia i poinformowało, żeby odebrać bagaże i szukać sobie hotelu na własną rękę. Lot został wstępnie przesunięty na 16. "Na tę chwilę siedzimy na hali odlotów, bo odmówiliśmy wyjścia na deszcz, bez zapewnienia schronienia. Sytuacja jest kuriozalna" - zrelacjonował nasz czytelnik.

Pasażerowie oczekujący na lotnisku w Punta Cana Źródło: Paweł / Kontakt24

Pasażerowie oczekujący na lotnisku w Punta Cana Źródło: Martyna / Kontakt24

"Ograniczona dostępność miejsc w hotelach"

Krzysztof Moczulski, rzecznik prasowy Polskich Linii Lotniczych LOT potwierdził zdarzenie. - W rejsie LO6286 z Punta Cany do Warszawy wystąpiła usterka techniczna, której nie udało się usunąć na miejscu - poinformował.

- Przepraszamy wszystkich pasażerów za powstałe niedogodności. W chwili obecnej wylot przewidywany jest na godzinę 16 czasu lokalnego. Równolegle prowadzimy intensywne działania operacyjne na miejscu, aby zapewnić pasażerom opiekę. Jednak ze względu na nocne godziny i bardzo ograniczoną dostępność miejsc w hotelach, organizacja zakwaterowania dla wszystkich 293 pasażerów jest utrudniona - zaznaczył.

Rzecznik podkreślił, że w tym samym czasie skasowany został również rejs innej linii lotniczej. - Pasażerowie będą informowani na bieżąco o dalszych decyzjach dotyczących lotu oraz dostępności świadczeń - zapewnił.