Włochy

Prace w alei Krakowskiej, weekend z utrudnieniami

Prace w alei Krakowskiej
Prace w alei Krakowskiej
Źródło: UM Warszawa
Od piątkowego wieczora do poniedziałkowego poranka, od 14 do 17 listopada, drogowcy będą frezowali i asfaltowali w alei Krakowskiej we Włochach.

Drogowcy będą pracowali również w alei Krakowskiej pomiędzy trasą S2 a granicą miasta.

Frezowanie rozpocznie się w piątek, 14 listopada, o godzinie 22. Do niedzieli, 16 listopada, do godziny 23. będą zamknięte po dwa pasy na każdej jezdni. W czasie remontu, kierowcy będą jeździli jednym pasem na każdej z nitek alei Krakowskiej.

Autobusy linii 124 i N84 zmienią swoje trasy. Za tydzień drogowcy zaplanowali wymianę nawierzchni na lewych pasach, na tym odcinku alei Krakowskiej.

OGLĄDAJ: TVN24 HD
Udostępnij:
TAGI:
Czytaj także:
