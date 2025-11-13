Prace w alei Krakowskiej, weekend z utrudnieniami

Drogowcy będą pracowali również w alei Krakowskiej pomiędzy trasą S2 a granicą miasta.
Frezowanie rozpocznie się w piątek, 14 listopada, o godzinie 22. Do niedzieli, 16 listopada, do godziny 23. będą zamknięte po dwa pasy na każdej jezdni. W czasie remontu, kierowcy będą jeździli jednym pasem na każdej z nitek alei Krakowskiej.
Autobusy linii 124 i N84 zmienią swoje trasy. Za tydzień drogowcy zaplanowali wymianę nawierzchni na lewych pasach, na tym odcinku alei Krakowskiej.
Autorka/Autor: red.
Źródło: tvnwarszawa.pl
Źródło zdjęcia głównego: tvn24