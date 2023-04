Podróż z Bombaju do Paryża przerwana w Warszawie

Leciał Bombaju do Paryżu, z przesiadką w Warszawie. Tu podróż obywatela Indii została przerwana. Usłyszał zarzuty karne i wrócił już do Bombaju. Wszystko z powodu wizy, która okazała się podrobiona.

Do zdarzenia doszło w niedzielę, 9 kwietnia, na Lotnisku Chopina, po wylądowaniu samolotu z Indii. Jednym z pasażerów, który zgłosił się do odprawy granicznej, był 31-letni obywatel Indii.

"Mężczyzna nie planował zostać w Polsce, jego celem podróży był Paryż, dlatego podczas odprawy okazał swój oryginalny paszport, wraz z zawartą w środku francuską wizą Schengen typu C. Z uwagi na to, że wiza wzbudziła wątpliwości u funkcjonariusza Straży Granicznej, co do jej autentyczności, podróżny został skierowany na II linię kontroli granicznej, w celu jej szczegółowej weryfikacji" – informuje komunikacie Nadwiślański Oddział Straży Granicznej.