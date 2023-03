Na lotnisku zatrzymali poszukiwanych przez władze Arabii Saudyjskiej, Argentyny, Niemiec i Rumunii

Strażnicy graniczni zatrzymali na lotnisku Chopina trzy osoby poszukiwane czerwonymi notami Interpolu. Jeden z zatrzymanych próbował się wydostać na płytę lotniska. Tłumaczył się pomyłką. Dwaj mężczyźni i kobieta trafili do aresztu.

Pierwszy z zatrzymanych przez funkcjonariuszy z Placówki Straży Granicznej Warszawa-Okęcie to obywatel Jordanii. Przyleciał do Warszawy ze Stambułu. Mężczyzna poszukiwany był przez władze Arabii Saudyjskiej za oszustwa finansowe.

Tłumaczył się pomyłką

Kolejnym zatrzymanym był podróżujący z Nowego Jorku do Bukaresztu, znajdujący się w tranzycie "Non Schengen" obywatel Rumunii. Próbował się on wydostać ze strefy na płytę lotniska, forsując drzwi. Po zatrzymaniu tłumaczył swoje zachowanie pomyłką.