Od wtorku zamknięta łącznica pod S79 w rejonie Lotniska Chopina

Rzeczniczka warszawskiego oddziału GDDKiA przekazała, że zamknięcie we wtorek 15 lutego łącznicy z tunelem pod S79 w rejonie lotniska związane jest z naprawą nawierzchni w tunelu. - Wykonywane będzie między innymi uszczelnianie płyty dennej, ścian szczelinowych i dylatacji. Powstaną nowe kapy chodnikowe - wyliczyła Tarnowska.

Na czas zamknięcia łącznicy kierowcy, aby dojechać od drogi ekspresowej S2 do Lotniska Chopina w Warszawie, będą musieli skorzystać z objazdu. - Dojazd będzie możliwy dzięki tymczasowej zawrotce w obrębie węzła Marynarska. Umożliwi ona przejazd na przeciwną jezdnię, którą będzie można dojechać do lotniska. Alternatywny dojazd będzie prowadził także przez łącznicę węzła Marynarska i ul. Żwirki i Wigury - podała. - Wykonawcą robót będzie firma Freyssinet Polska, z którą zawarliśmy umowę o wartości ok. 14 milionów złotych - dodała.