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Włochy

Był poszukiwany przez niemiecką policję za zabójstwo, zatrzymali go w Warszawie

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Poszukiwany w związku zabójstwem w Niemczech zatrzymany w Warszawie
Policja zatrzymała poszukiwanego przez niemiecką policję 35-latka
Źródło wideo: KSP
Źródło zdj. gł.: KSP
Poszukiwany Europejskim Nakazem Aresztowania obywatel Wietnamu został zatrzymany w Warszawie. Niemiecka policja ścigała go za zabójstwo, jakiego miał dokonać kilka dni wcześniej w miejscowości Greiz.

W akcji brało udział kilka jednostek: policjanci Wydziału do walki z Terrorem Kryminalnym i Zabójstw Komendy Stołecznej Policji, Biuro Międzynarodowej Współpracy Policji Komendy Głównej Policji i funkcjonariusze z Wydziału Poszukiwań i Identyfikacji Osób KSP. Dowiedzieli się, że poszukiwany ENA obywatel Wietnamu może przebywać w Warszawie.

Zatrzymanie

Policjanci zaczęli ustalać, gdzie dokładnie ukrywa się mężczyzna.

- W trakcie dalszych działań udali się na Aleję Krakowską i tam w jednym z budynków zatrzymali 35-latka. Mężczyzna był poszukiwany ENA przez niemiecką policję za zabójstwo, jakiego miał dokonać kilka dni wcześniej na terenie miejscowości Greiz - poinformowała Edyta Adamus z Komendy Stołecznej Policji.

Policjanci zatrzymali 35-latka
Poszukiwany w związku zabójstwem w Niemczech zatrzymany w Warszawie
Poszukiwany w związku zabójstwem w Niemczech zatrzymany w Warszawie
Źródło zdjęcia: KSP
Poszukiwany w związku zabójstwem w Niemczech zatrzymany w Warszawie
Poszukiwany w związku zabójstwem w Niemczech zatrzymany w Warszawie
Źródło zdjęcia: KSP
Poszukiwany w związku zabójstwem w Niemczech zatrzymany w Warszawie
Poszukiwany w związku zabójstwem w Niemczech zatrzymany w Warszawie
Źródło zdjęcia: KSP

Decyzją Sądu Okręgowego w Warszawie 35-latek został tymczasowo aresztowany na siedem dni do czasu uzupełnienia przez niemiecką policję niezbędnej dokumentacji.

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Źródło: tvnwarszawa.pl
Tagi:
Przestępczość w WarszawiePolicja
Katarzyna Kędra
Katarzyna Kędra
Dziennikarka tvnwarszawa.pl
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