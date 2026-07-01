Był poszukiwany przez niemiecką policję za zabójstwo, zatrzymali go w Warszawie
W akcji brało udział kilka jednostek: policjanci Wydziału do walki z Terrorem Kryminalnym i Zabójstw Komendy Stołecznej Policji, Biuro Międzynarodowej Współpracy Policji Komendy Głównej Policji i funkcjonariusze z Wydziału Poszukiwań i Identyfikacji Osób KSP. Dowiedzieli się, że poszukiwany ENA obywatel Wietnamu może przebywać w Warszawie.
Zatrzymanie
Policjanci zaczęli ustalać, gdzie dokładnie ukrywa się mężczyzna.
- W trakcie dalszych działań udali się na Aleję Krakowską i tam w jednym z budynków zatrzymali 35-latka. Mężczyzna był poszukiwany ENA przez niemiecką policję za zabójstwo, jakiego miał dokonać kilka dni wcześniej na terenie miejscowości Greiz - poinformowała Edyta Adamus z Komendy Stołecznej Policji.
Decyzją Sądu Okręgowego w Warszawie 35-latek został tymczasowo aresztowany na siedem dni do czasu uzupełnienia przez niemiecką policję niezbędnej dokumentacji.