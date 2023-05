Zatrzymany na lotnisku z powodu zawartości plecaka

czytaj dalej

Pracownik ochrony w klubie nocnym w Wyszkowie uderzył 41-latka, a ten upadł na kamienną posadzkę w korytarzu, uderzając w nią tyłem głowy i tracąc przytomność. Trafił do szpitala, gdzie zmarł po pięciu miesiącach. Ochroniarz usłyszał już prawomocny wyrok skazujący, ale to jeszcze nie koniec tej sprawy. Do Sądu Najwyższego wpłynęła kasacja jego obrońcy.