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Włochy

Trzy osoby z czerwonymi notami zatrzymane na lotnisku

Alkohol, wtargnięcie na drogę kołowania i próba wejścia na pokład po zamknięciu odprawy
Lotnisko Chopina (wideo ilustracyjne)
Źródło wideo: Tomasz Zieliński / tvnarszawa.pl
Źródło zdj. gł.: Straż Graniczna
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Strażnicy graniczni zatrzymali na Lotnisku Chopina trzy osoby poszukiwane czerwonymi notami Interpolu. Gruzin, Izraelczyk i Chinka byli ścigani w związku z podejrzeniami o przestępstwa finansowe oraz przestępczość narkotykową.

51-letni obywatel Gruzji został zatrzymany przed planowanym wylotem do Tbilisi. Mężczyzna był poszukiwany przez gruzińskie organy ścigania w związku z podejrzeniem oszustw oraz prania pieniędzy pochodzących z nielegalnych źródeł. Został przewieziony do Prokuratury Okręgowej w Warszawie, a następnie decyzją sądu trafił na siedem dni do aresztu śledczego.

Drugą z poszukiwanych osób była 40-letnia obywatelka Chin, zatrzymana po przylocie z Pekinu. Czerwoną notę Interpolu wystawiły za nią władze Francji w związku z podejrzeniem udziału w procederze prania pieniędzy. Także ona została aresztowana na siedem dni.

Ostatnią z trójki poszukiwanych, funkcjonariusze Straży Granicznej zatrzymali przed odlotem do Szardży. Obywatel Izraela poszukiwany był czerwoną notą Interpolu przez władze Francji za przestępstwa narkotykowe. Cudzoziemiec został przewieziony do Prokuratury Okręgowej w Warszawie.

Ponad 30 osób z czerwonymi notami

"Od początku 2026 roku funkcjonariusze Nadwiślańskiego Oddziału Straży Granicznej na lotniczych przejściach granicznych zatrzymali blisko 380 osób poszukiwanych przez organy ścigania. Ponad 30 z nich było ściganych czerwoną notą Interpolu lub Europejskim Nakazem Aresztowania" - przekazała Dagmara Bielec z Nadwiślańskiego Oddziału Straży Granicznej.

Źródło: tvnwarszawa.pl/NOSG
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Tagi:
lotniskoLotnisko ChopinasamolotyStraż GranicznaInterpol
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