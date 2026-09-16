Trzy osoby z czerwonymi notami zatrzymane na lotnisku
51-letni obywatel Gruzji został zatrzymany przed planowanym wylotem do Tbilisi. Mężczyzna był poszukiwany przez gruzińskie organy ścigania w związku z podejrzeniem oszustw oraz prania pieniędzy pochodzących z nielegalnych źródeł. Został przewieziony do Prokuratury Okręgowej w Warszawie, a następnie decyzją sądu trafił na siedem dni do aresztu śledczego.
Drugą z poszukiwanych osób była 40-letnia obywatelka Chin, zatrzymana po przylocie z Pekinu. Czerwoną notę Interpolu wystawiły za nią władze Francji w związku z podejrzeniem udziału w procederze prania pieniędzy. Także ona została aresztowana na siedem dni.
Ostatnią z trójki poszukiwanych, funkcjonariusze Straży Granicznej zatrzymali przed odlotem do Szardży. Obywatel Izraela poszukiwany był czerwoną notą Interpolu przez władze Francji za przestępstwa narkotykowe. Cudzoziemiec został przewieziony do Prokuratury Okręgowej w Warszawie.
Ponad 30 osób z czerwonymi notami
"Od początku 2026 roku funkcjonariusze Nadwiślańskiego Oddziału Straży Granicznej na lotniczych przejściach granicznych zatrzymali blisko 380 osób poszukiwanych przez organy ścigania. Ponad 30 z nich było ściganych czerwoną notą Interpolu lub Europejskim Nakazem Aresztowania" - przekazała Dagmara Bielec z Nadwiślańskiego Oddziału Straży Granicznej.