Wrócili do Polski i zostali zatrzymani na lotnisku

Lotnisko Chopina (wideo ilustracyjne) Źródło: Tomasz Zieliński / tvnarszawa.pl

Posłuchaj artykułu Wykup subskrypcję TVN24+, aby posłuchać artykułu.



Masz subskrypcję? Zaloguj się. Dowiedz się więcej Udostępnij Facebook Kopiuj link

"Do pierwszego zatrzymania doszło po przylocie samolotu z Dohy. W trakcie kontroli granicznej funkcjonariusze ustalili, że 49-letni mężczyzna jest poszukiwany przez niemiecki wymiar sprawiedliwości w celu aresztowania i wydania lub ekstradycji w związku z popełnieniem przestępstw przeciwko własności" - informuje Dagmara Bielec z Nadwiślańskiego Oddziału Straży Granicznej.

Tego samego dnia funkcjonariusze Straży Granicznej zatrzymali kolejnego mężczyznę, 57-letniego obywatela Polski, który przyleciał do Warszawy z Chicago. Mężczyzna jest ścigany przez władze Niemiec za przestępstwa przeciwko porządkowi i bezpieczeństwu publicznemu.

Obaj zatrzymani zostali przesłuchani w prokuraturze, a następnie doprowadzeni do sądu, który zdecyduje o dalszym ich losie.

OGLĄDAJ: TVN24 HD