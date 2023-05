Jeden bał się latać i "zakłócał pracę obsługi". Drugi chciał koniecznie wrócić do samolotu

W trakcie weekendu obsługa lotniska Warszawa-Modlin wezwała funkcjonariuszy Straży Granicznej do jednego z podróżnych, który miał lecieć do Łotwy. - Obywatel Czech, który miał odlecieć do Rygi, zakłócał pracę obsługi poprzez swoje agresywne i wulgarne wobec innych osób zachowanie - informuje Dagmara Bielec z Nadwiślańskiego Oddziału Straży Granicznej. I dodaje: - Po przybyciu funkcjonariuszy na miejsce, 33-latek odmówił podporządkowania się ich poleceniom.