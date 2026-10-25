Włochy Obywatel Chin zatrzymany na lotnisku. Przyleciał z Mediolanu, szukali go Niemcy

Lotnisko Chopina (wideo ilustracyjne) Źródło wideo: Tomasz Zieliński / tvnarszawa.pl Źródło zdj. gł.: Nadwiślański Oddział Straży Granicznej

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54-latek przyleciał samolotem z Mediolanu.

"Okazało się, że obywatel Chin figuruje w bazie SIS (System Informacyjny Schengen) jako osoba poszukiwana w ramach Europejskiego Nakazu Aresztowania wydanego przez niemiecki wymiar sprawiedliwości w celu aresztowania i przekazania lub ekstradycji, w związku z podejrzeniem popełnienia przestępstw gospodarczych i finansowych" - przekazała Dagmara Bielec z Nadwiślańskiego Oddziału Straży Granicznej.

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54-latek został zatrzymany i doprowadzony do Prokuratury Okręgowej w Warszawie, która będzie prowadzić dalsze czynności.