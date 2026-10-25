Obywatel Chin zatrzymany na lotnisku. Przyleciał z Mediolanu, szukali go Niemcy
54-latek przyleciał samolotem z Mediolanu.
"Okazało się, że obywatel Chin figuruje w bazie SIS (System Informacyjny Schengen) jako osoba poszukiwana w ramach Europejskiego Nakazu Aresztowania wydanego przez niemiecki wymiar sprawiedliwości w celu aresztowania i przekazania lub ekstradycji, w związku z podejrzeniem popełnienia przestępstw gospodarczych i finansowych" - przekazała Dagmara Bielec z Nadwiślańskiego Oddziału Straży Granicznej.
54-latek został zatrzymany i doprowadzony do Prokuratury Okręgowej w Warszawie, która będzie prowadzić dalsze czynności.
Źródło: tvnwarszawa.pl
Autorka/Autor: pop