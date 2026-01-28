Sześciu nie wpuszczono do Polski, 13 miało problemy przy wyjeździe

Lotnisko Chopina (wideo ilustracyjne) Źródło: Tomasz Zieliński / tvnarszawa.pl

W ostatni weekend na Lotnisku Chopina strażnicy graniczni odprawili łącznie 74,5 tysiąca podróżnych. Sześciu cudzoziemców nie otrzymało zgody na przekroczenie granicy.

"Powody były klasyczne dla lotniskowych realiów: brak wymaganej wizy, niespójny cel podróży oraz dane w systemach wskazujące na niepożądany pobyt w strefie Schengen. Wśród zatrzymanych znaleźli się obywatele Indii, Turcji, Rosji i Ukrainy. Podczas kontroli ujawniono również podrobiony meksykański paszport, którym posługiwał się obywatel Pakistanu. podróżujący z Seulu" - wyjaśnia w komunikacie Dagmara Bielec z Nadwiślańskiego Oddziału Straży Granicznej.

Wszyscy podróżni, którym odmówiono wjazdu, otrzymali stosowne decyzje. Większość z nich opuściła lotnisko, wracając do państw, z których przylecieli.

Opuścili Polskę, mają zakaz powrotu

Z kolei przy próbie opuszczenia Polski strażnicy graniczni wszczęli 13 postępowań. Dotyczą m.in. zakazu ponownego wjazdu do Polski i strefy Schengen.

"Decyzje dotyczyły osób, które przeterminowały pobyt, nie posiadały wiz lub poruszały się po obszarze Schengen bez wymaganych dokumentów, przekraczając granicę państwową wbrew przepisom" – dodaje Dagmara Bielec.

W tej grupie znaleźli się obywatele m.in. Indonezji, Nigerii, Wietnamu, Indii i Gruzji.

Po zakończeniu czynności administracyjnych cudzoziemcom zezwolono na kontynuowanie podróży.

