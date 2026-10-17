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Włochy

Swój paszport zgubiła, niemiecki kupiła we Francji

Kontrola dokumentów podróżnych, Lotnisko Chopina
Lotnisko Chopina (wideo ilustracyjne)
Źródło wideo: Tomasz Zieliński / tvnarszawa.pl
Źródło zdj. gł.: NOSG
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Obywatelka Sri Lanki przed lotem do Londynu pokazała paszport innej osoby. Niemiecki dokument kupiła we Francji, bo - jak stwierdziła - swój zgubiła w trakcie podróży po Europie.

Na Lotnisku Chopina, podczas odprawy biletowo-bagażowej pasażerów odlatujących do Londynu, jedna z kobiet pokazała niemiecki paszport. Dokument sprawdzili strażnicy graniczni. Podczas weryfikacji zwrócili uwagę na rozbieżność pomiędzy wyglądem podróżnej a fotografią zamieszczoną w paszporcie. Dane też były innej osoby.

Przyznała, że paszport kupiła

"Kobieta przyznała, że jest obywatelką Sri Lanki. Wyjaśniła, że własny paszport zgubiła podczas podróży po Europie, natomiast niemiecki dokument kupiła we Francji od nieznajomego mężczyzny. Zamierzała wykorzystać go, by dostać się do Wielkiej Brytanii" - przekazała Dagmara Bielec z Nadwiślańskiego Oddziału Straży Granicznej. "Została zatrzymana w związku z podejrzeniem usiłowania przekroczenia granicy państwowej wbrew przepisom, przy użyciu podstępu. Ustalono również, że nie posiadała dokumentów uprawniających ją do legalnego wjazdu i pobytu na terytorium Polski" - dodała.

Wobec kobiety wydano decyzję o zobowiązaniu do powrotu, orzekając jednocześnie trzyletni zakaz ponownego wjazdu do Polski i pozostałych państw obszaru Schengen. Do sądu skierowano także wniosek o umieszczenie jej w strzeżonym ośrodku na okres trzech miesięcy.

Źródło: tvnwarszawa.pl
Autorka/Autor: pop
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Tagi:
Lotnisko ChopinalotniskosamolotyStraż Graniczna
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