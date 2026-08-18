Włochy Przylecieli z Dubaju, "zapomnieli" zgłosić luksusowe zakupy

Polka i Cypryjczyk "zapomnieli" zgłosić luksusowe zakupy Źródło wideo: Mazowiecka Krajowa Administracja Skarbowa Źródło zdj. gł.: Mazowiecka Krajowa Administracja Skarbowa

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Polka wracająca z Dubaju na Lotnisku Chopina przeszła przez tzw. zieloną linię, przeznaczoną dla osób, które nie mają nic do zgłoszenia. Do kontroli wytypowali ją jednak funkcjonariusze Służby Celno-Skarbowej z Mazowieckiego Urzędu Celno-Skarbowego w Warszawie. W jej bagażu znaleźli pierścionek i bransoletkę o łącznej wartości 295 tysięcy złotych.

"Podczas kontroli próbowała ukryć rzeczywistą wartość i pochodzenie zakupów. W związku z przekroczeniem dopuszczalnego limitu, podróżna zapłaciła blisko 77 tysięcy złotych cła i podatku VAT. Skorzystała z możliwości dobrowolnego poddania się odpowiedzialności karnej skarbowej i otrzymała grzywnę w wysokości 38 tysięcy złotych" - podano w komunikacie Krajowej Administracji Skarbowej.

"Zapomniał" o luksusowych zegarkach

W podobny sposób próbował przewieźć swoje luksusowe zakupy obywatel Cypru, który także przyleciał z Dubaju. W jego bagażu funkcjonariusze znaleźli dwa zegarki znanej marki o łącznej wartości prawie 260 tysięcy złotych.

"Podróżny zapłacił blisko 60 tysięcy złotych należności celno-podatkowych. Złożył także wniosek o dobrowolne poddanie się odpowiedzialności. Został ukarany grzywną w wysokości 30 tysięcy złotych" - dodano.

Luksusowe zakupy w Dubaju, problemy na lotnisku w Polsce Bransoletka i pierścionek są warte w sumie 295 tysięcy złotych Źródło zdjęcia: Mazowiecka Krajowa Administracja Skarbowa Bransoletka i pierścionek są warte w sumie 295 tysięcy złotych Źródło zdjęcia: Mazowiecka Krajowa Administracja Skarbowa Cypryjczyk próbował wwieźć do Polski luksusowe zegarki Źródło zdjęcia: Mazowiecka Krajowa Administracja Skarbowa Zegarki są warte 260 tysięcy złotych Źródło zdjęcia: Mazowiecka Krajowa Administracja Skarbowa Luksusowe zakupy w Dubaju skończyły się problemami na lotnisku w Polsce Źródło zdjęcia: Mazowiecka Krajowa Administracja Skarbowa

Do 430 euro bez zgłoszenia

KAS przypomina, że podróżni przylatujący do Unii Europejskiej spoza jej obszaru mogą przywieźć towary o łącznej wartości do 430 euro bez konieczności zgłaszania ich do odprawy celnej. Po przekroczeniu tego limitu zakupione towary należy zgłosić i uiścić należne cło oraz podatki.