Przylecieli z Dubaju, "zapomnieli" zgłosić luksusowe zakupy
Polka wracająca z Dubaju na Lotnisku Chopina przeszła przez tzw. zieloną linię, przeznaczoną dla osób, które nie mają nic do zgłoszenia. Do kontroli wytypowali ją jednak funkcjonariusze Służby Celno-Skarbowej z Mazowieckiego Urzędu Celno-Skarbowego w Warszawie. W jej bagażu znaleźli pierścionek i bransoletkę o łącznej wartości 295 tysięcy złotych.
"Podczas kontroli próbowała ukryć rzeczywistą wartość i pochodzenie zakupów. W związku z przekroczeniem dopuszczalnego limitu, podróżna zapłaciła blisko 77 tysięcy złotych cła i podatku VAT. Skorzystała z możliwości dobrowolnego poddania się odpowiedzialności karnej skarbowej i otrzymała grzywnę w wysokości 38 tysięcy złotych" - podano w komunikacie Krajowej Administracji Skarbowej.
"Zapomniał" o luksusowych zegarkach
W podobny sposób próbował przewieźć swoje luksusowe zakupy obywatel Cypru, który także przyleciał z Dubaju. W jego bagażu funkcjonariusze znaleźli dwa zegarki znanej marki o łącznej wartości prawie 260 tysięcy złotych.
"Podróżny zapłacił blisko 60 tysięcy złotych należności celno-podatkowych. Złożył także wniosek o dobrowolne poddanie się odpowiedzialności. Został ukarany grzywną w wysokości 30 tysięcy złotych" - dodano.
Do 430 euro bez zgłoszenia
KAS przypomina, że podróżni przylatujący do Unii Europejskiej spoza jej obszaru mogą przywieźć towary o łącznej wartości do 430 euro bez konieczności zgłaszania ich do odprawy celnej. Po przekroczeniu tego limitu zakupione towary należy zgłosić i uiścić należne cło oraz podatki.