Przyleciała z Bukaresztu, zatrzymali ją na lotnisku
Kobieta w sobotę, 6 czerwca, przyleciała samolotem z Bukaresztu. "W trakcie legitymowania okazało się, że 37-latka figuruje w systemie SIS jako osoba poszukiwana Europejskim Nakazem Aresztowania przez niemieckie organy ścigania za rozboje i kradzieże" - informuje w komunikacie Dagmara Bielec z Nadwiślańskiego Oddziału Straży Granicznej.
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Po zakończeniu czynności służbowych obywatelka Rumunii trafiła do Pomieszczeń dla Osób Zatrzymanych przy Placówce Straży Granicznej w Warszawie, skąd następnie została przewieziona do Prokuratury Okręgowej w Warszawie.
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Źródło: tvnwarszawa.pl
Autorka/Autor: pop