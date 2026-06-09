Włochy Przyleciała z Bukaresztu, zatrzymali ją na lotnisku

Lotnisko Chopina (wideo ilustracyjne) Źródło wideo: Tomasz Zieliński / tvnarszawa.pl Źródło zdj. gł.: Straż Graniczna

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Kobieta w sobotę, 6 czerwca, przyleciała samolotem z Bukaresztu. "W trakcie legitymowania okazało się, że 37-latka figuruje w systemie SIS jako osoba poszukiwana Europejskim Nakazem Aresztowania przez niemieckie organy ścigania za rozboje i kradzieże" - informuje w komunikacie Dagmara Bielec z Nadwiślańskiego Oddziału Straży Granicznej.

Po zakończeniu czynności służbowych obywatelka Rumunii trafiła do Pomieszczeń dla Osób Zatrzymanych przy Placówce Straży Granicznej w Warszawie, skąd następnie została przewieziona do Prokuratury Okręgowej w Warszawie.

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