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Włochy

Przyleciała z Bukaresztu, zatrzymali ją na lotnisku

Funkcjonariusze SG podjęli interwencję w sprawie zachowania kobiety na lotnisku. 29-latka otrzymała mandat
Lotnisko Chopina (wideo ilustracyjne)
Źródło wideo: Tomasz Zieliński / tvnarszawa.pl
Źródło zdj. gł.: Straż Graniczna
Strażnicy graniczni na Lotnisku Chopina zatrzymali 37-letnią obywatelkę Rumunii, poszukiwaną Europejskim Nakazem Aresztowania, wydanym przez władze Niemiec.

Kobieta w sobotę, 6 czerwca, przyleciała samolotem z Bukaresztu. "W trakcie legitymowania okazało się, że 37-latka figuruje w systemie SIS jako osoba poszukiwana Europejskim Nakazem Aresztowania przez niemieckie organy ścigania za rozboje i kradzieże" - informuje w komunikacie Dagmara Bielec z Nadwiślańskiego Oddziału Straży Granicznej.

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Po zakończeniu czynności służbowych obywatelka Rumunii trafiła do Pomieszczeń dla Osób Zatrzymanych przy Placówce Straży Granicznej w Warszawie, skąd następnie została przewieziona do Prokuratury Okręgowej w Warszawie.

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Źródło: tvnwarszawa.pl
Autorka/Autor: pop
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Tagi:
lotniskoLotnisko ChopinaStraż Graniczna
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