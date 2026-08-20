Włochy Przyleciał z Londynu i został zatrzymany na lotnisku. Z powodu czerwonej noty Oprac. Katarzyna Kędra |

Lotnisko Chopina (wideo ilustracyjne) Źródło wideo: Tomasz Zieliński / tvnarszawa.pl Źródło zdj. gł.: NOSG

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Mężczyzna jest podejrzany o wytwarzanie, posiadanie, sprzedaż i wykorzystywanie fałszywych dokumentów urzędowych. Władze Mołdawii wystawiły za mężczyzną czerwoną notę Interpolu w celu jego aresztowania i ekstradycji.

Mężczyzna przyleciał do Warszawy z Londynu. "Po zatrzymaniu, cudzoziemiec trafił pod nadzór funkcjonariuszy Straży Granicznej, a następnie osadzony w Pomieszczeniach dla Osób Zatrzymanych w Warszawie. Dzisiaj został przewieziony do Prokuratury Okręgowej w Warszawie, gdzie odbędą się dalsze czynności w jego sprawie" - przekazał w czwartkowym komunikacie Nadwiślański Oddział Straży Granicznej.

Od początku roku funkcjonariusze w lotniczych przejściach granicznych zatrzymali blisko 330 osób poszukiwanych przez organy ścigania, w tym ponad 30 poszukiwanych czerwoną notą Interpolu lub Europejskim Nakazem Aresztowania.