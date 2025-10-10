Przerwana podróż rodziny z Turcji. Z powodu podrobionych dokumentów

Lotnisko Chopina (wideo ilustracyjne) Źródło: Tomasz Zieliński / tvnarszawa.pl

Posłuchaj artykułu Wykup subskrypcję TVN24+, aby posłuchać artykułu.



Masz subskrypcję? Zaloguj się. Dowiedz się więcej Udostępnij Facebook Kopiuj link

Do zdarzenia doszło 8 października w strefie tranzytowej, przed planowanym odlotem samolotu do Toronto.

"Podróżni - ojciec, matka i ich syn - przylecieli tranzytem na trasie Sarajewo - Warszawa - Toronto. Przy próbie wejścia na pokład samolotu do Kanady przedstawili kanadyjskie paszporty, które od razu wzbudziły wątpliwości. Po szczegółowej analizie okazało się, że dokumenty te są w całości podrobione. Zastosowano w nich inne niż oryginalne techniki druku i personalizacji, a ich jakość znacząco odbiegała od standardu oryginalnych paszportów kanadyjskich" – opisuje w komunikacie Dagmara Bielec z Nadwiślańskiego Oddziału Straży Granicznej.

Przewoźnik, po potwierdzeniu fałszerstwa, odmówił przewozu podróżnych do Toronto.

"Ustalono, że zatrzymani są obywatelami Turcji. W trakcie rozmowy okazali swoje oryginalne tureckie dowody osobiste, a w ich bagażu podręcznym były podrobione szwajcarskie dowody osobiste oraz prawo jazdy" – dodaje Dagmara Bielec.

Wrócili do Stambułu

Wobec małżeństwa wszczęto postępowanie przygotowawcze w związku z podejrzeniem popełnienia przestępstwa, dotyczącego posługiwania się podrobionymi dokumentami. Oboje zostali przesłuchani w charakterze podejrzanych, przyznali się do zarzucanych im czynów. Po zakończeniu czynności odlecieli rejsem powrotnym do Stambułu.

OGLĄDAJ: TVN24 HD