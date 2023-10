Pokazał szwedzki dowód osobisty, miał też rumuński. Pierwszy był w bazie Interpolu, a drugi podrobiony

Chciał dotrzeć do Belgii

Palestyńczyk powiedział, że z Palestyny uciekł w sierpniu 2023 roku do Egiptu, a następnie udał się do Turcji, skąd drogą morską przepłynął do Grecji. Docelowo zamierzał udać się do Belgii, gdzie mieszka jego brat. Za podrobiony rumuński dowód osobisty oraz oryginalny szwedzki należący do innej osoby zapłacił po cztery tysiące euro.