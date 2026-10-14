Włochy Podróż zakończyli w asyście strażników granicznych

Pilot Dariusz Kulik: personel samolotu ocenia czy osoba wchodząca na pokład stanowi zagrożenie Źródło wideo: TVN24 Źródło zdj. gł.: Shutterstock

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Późnym wieczorem 12 października jeszcze przed zakończeniem rejsu załoga samolotu zgłosiła konieczność interwencji strażników granicznych wobec dwóch pasażerów.

"Jak wynikało z przekazanych informacji, 41-letni obywatel Litwy i 26-letni obywatel Ukrainy zachowywali się agresywnie, obrażali członków personelu pokładowego i ignorowali polecenia kapitana dotyczące zajęcia wyznaczonych miejsc" - przekazała Dagmara Bielec z Nadwiślańskiego Oddziału Straży Granicznej. "Po wylądowaniu samolotu na jego pokład weszli funkcjonariusze Grupy Interwencji Specjalnych z Placówki Straży Granicznej Warszawa-Okęcie. W ich obecności mężczyźni nie sprawiali już problemów. Podporządkowali się wydanym poleceniom i dobrowolnie opuścili samolot" – dodaje.

Obaj zostali ukarani mandatami po 500 złotych. Przyjęli je i opłacili.