Podróż zakończyli w asyście strażników granicznych
Późnym wieczorem 12 października jeszcze przed zakończeniem rejsu załoga samolotu zgłosiła konieczność interwencji strażników granicznych wobec dwóch pasażerów.
"Jak wynikało z przekazanych informacji, 41-letni obywatel Litwy i 26-letni obywatel Ukrainy zachowywali się agresywnie, obrażali członków personelu pokładowego i ignorowali polecenia kapitana dotyczące zajęcia wyznaczonych miejsc" - przekazała Dagmara Bielec z Nadwiślańskiego Oddziału Straży Granicznej. "Po wylądowaniu samolotu na jego pokład weszli funkcjonariusze Grupy Interwencji Specjalnych z Placówki Straży Granicznej Warszawa-Okęcie. W ich obecności mężczyźni nie sprawiali już problemów. Podporządkowali się wydanym poleceniom i dobrowolnie opuścili samolot" – dodaje.
Obaj zostali ukarani mandatami po 500 złotych. Przyjęli je i opłacili.