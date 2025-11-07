Logo TVN Warszawa
Warszawa
Włochy

Nie miała "nic do zgłoszenia", w jej bagażu znaleźli 40 kilogramów narkotyków

Marihuana z bagażu Szwedki jest warta blisko 1,9 miliona złotych
Nie miała "nic do zgłoszenia", w jej bagażu znaleźli 40 kilogramów narkotyków
Źródło: Mazowiecka KAS
26-letnia Szwedka przyleciała na Lotnisko Chopina z Bangkoku i chciała skorzystać z przejścia "nic do zgłoszenia". Została jednak skierowana do kontroli i ma bardzo poważne problemy.

- W czasie kontroli funkcjonariusze w dwóch walizkach znaleźli cztery foliowe, zamknięte próżniowo pakiety z suszem roślinnym. Badanie narkotestem wykazało, że jest to marihuana, co potwierdziło Laboratorium Celno-Skarbowe w Otwocku - przekazała rzeczniczka szefa Krajowej Administracji Skarbowej st. asp. Justyna Pasieczyńska.

Funkcjonariusze zabezpieczyli blisko 40 kilogramów narkotyków o szacunkowej, czarnorynkowej wartości ponad 1,9 mln zł.

Marihuana z bagażu Szwedki jest warta ponad 1,9 miliona złotych
Marihuana z bagażu Szwedki jest warta ponad 1,9 miliona złotych
Źródło: Mazowiecka KAS

Twierdziła, że nie wiedziała co jest w walizkach

Podróżna na pytania funkcjonariuszy o zwartość bagażu, tłumaczyła się, że nie wiedziała co jest w walizkach i że ktoś ją poprosił o przewiezienie.

W prokuraturze usłyszała zarzuty przemytu znacznej ilości środków odurzających. Kobieta została aresztowana na trzy miesiące. Grozi jej kara grzywny i kara pozbawienia wolności od 3 do 20 lat.

Autorka/Autor: pop

Źródło: PAP

Źródło zdjęcia głównego: Mazowiecka KAS

