Nie miała "nic do zgłoszenia", w jej bagażu znaleźli 40 kilogramów narkotyków Źródło: Mazowiecka KAS

- W czasie kontroli funkcjonariusze w dwóch walizkach znaleźli cztery foliowe, zamknięte próżniowo pakiety z suszem roślinnym. Badanie narkotestem wykazało, że jest to marihuana, co potwierdziło Laboratorium Celno-Skarbowe w Otwocku - przekazała rzeczniczka szefa Krajowej Administracji Skarbowej st. asp. Justyna Pasieczyńska.

Funkcjonariusze zabezpieczyli blisko 40 kilogramów narkotyków o szacunkowej, czarnorynkowej wartości ponad 1,9 mln zł.

Marihuana z bagażu Szwedki jest warta ponad 1,9 miliona złotych Źródło: Mazowiecka KAS

Twierdziła, że nie wiedziała co jest w walizkach

Podróżna na pytania funkcjonariuszy o zwartość bagażu, tłumaczyła się, że nie wiedziała co jest w walizkach i że ktoś ją poprosił o przewiezienie.

W prokuraturze usłyszała zarzuty przemytu znacznej ilości środków odurzających. Kobieta została aresztowana na trzy miesiące. Grozi jej kara grzywny i kara pozbawienia wolności od 3 do 20 lat.

