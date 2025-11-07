Nie miała "nic do zgłoszenia", w jej bagażu znaleźli 40 kilogramów narkotyków

- W czasie kontroli funkcjonariusze w dwóch walizkach znaleźli cztery foliowe, zamknięte próżniowo pakiety z suszem roślinnym. Badanie narkotestem wykazało, że jest to marihuana, co potwierdziło Laboratorium Celno-Skarbowe w Otwocku - przekazała rzeczniczka szefa Krajowej Administracji Skarbowej st. asp. Justyna Pasieczyńska.
Funkcjonariusze zabezpieczyli blisko 40 kilogramów narkotyków o szacunkowej, czarnorynkowej wartości ponad 1,9 mln zł.
Twierdziła, że nie wiedziała co jest w walizkach
Podróżna na pytania funkcjonariuszy o zwartość bagażu, tłumaczyła się, że nie wiedziała co jest w walizkach i że ktoś ją poprosił o przewiezienie.
W prokuraturze usłyszała zarzuty przemytu znacznej ilości środków odurzających. Kobieta została aresztowana na trzy miesiące. Grozi jej kara grzywny i kara pozbawienia wolności od 3 do 20 lat.
