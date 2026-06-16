Włochy Na lotnisku powiedział, że ma "kałasznikowa"

Lotnisko Chopina (wideo ilustracyjne) Źródło wideo: Tomasz Zieliński / tvnarszawa.pl Źródło zdj. gł.: Nadwiślański Oddział Straży Granicznej

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W niedzielę, 14 czerwca, około godziny 10.50 funkcjonariusze Zespołu Interwencji Specjalnych z Placówki Straży Granicznej Warszawa-Okęcie otrzymali zgłoszenie dotyczące pasażera odprawianego przed lotem do Oslo.

"Podczas standardowej procedury odprawy biletowo - bagażowej, na pytanie pracownika obsługi lotniskowej o posiadanie przedmiotów niebezpiecznych, podróżny odpowiedział, że nie posiada małej broni, lecz 'kałasznikowa'. Chwilę później stwierdził, że był to jedynie żart. W związku z zaistniałą sytuacją mężczyzna został jednak odizolowany od pozostałych pasażerów, a następnie poddany kontroli bezpieczeństwa wraz z posiadanym bagażem. Funkcjonariusze nie znaleźli żadnych przedmiotów zabronionych ani niebezpiecznych" - przekazała w komunikacie Dagmara Bielec z Nadwiślańskiego Oddziału Straży Granicznej.

Mandat i wycofanie z lotu

Za wywołanie nieuzasadnionego alarmu i utrudnienie pracy służb odpowiedzialnych za bezpieczeństwo lotnictwa cywilnego 41-latek został ukarany mandatem w wysokości 500 złotych i do Oslo tego dnia nie poleciał.

Wszelkie wypowiedzi dotyczące posiadania broni, materiałów wybuchowych czy innych niebezpiecznych przedmiotów są traktowane z pełną powagą i podlegają natychmiastowej weryfikacji. Nawet pozornie niewinny żart może skutkować konsekwencjami finansowymi, utratą możliwości odbycia podróży oraz uruchomieniem procedur bezpieczeństwa angażujących służby lotniskowe. Straż Graniczna

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