Włochy

Poszukiwani czerwonymi notami zatrzymani na lotniskach

Strażnicy graniczni, zatrzymanie, lotnisko
Lotnisko Chopina (wideo ilustracyjne)
Źródło: Tomasz Zieliński / tvnarszawa.pl
Strażnicy graniczni na lotniskach Chopina i Warszawa-Modlin zatrzymali dwóch mężczyzn poszukiwanych czerwoną notą Interpolu i Europejskim Nakazem Aresztowania. To obywatele Rumunii i Ukrainy.

"Pierwszy z nich - 36-letni obywatel Rumunii - został zatrzymany na Lotnisku Chopina podczas odprawy paszportowej po przylocie z Los Angeles. Był poszukiwany czerwoną notą Interpolu oraz Europejskim Nakazem Aresztowania przez władze Rumunii. Jest podejrzany o udział w zorganizowanej grupie przestępczej oraz przemyt i handel narkotykami" - informuje Dagmara Bielec z Nadwiślańskiego Oddziału Straży Granicznej.

W ojczyźnie grozi mu kara nawet 10 lat pozbawienia wolności.

Drugie zatrzymanie miało miejsce na lotnisku Warszawa-Modlin. "Funkcjonariusze wylegitymowali 30-letniego obywatela Ukrainy, który planował lot do Bułgarii. Okazało się, że był poszukiwany przez ukraiński wymiar sprawiedliwości w związku z organizowaniem nielegalnej migracji" – dodaje Dagmara Bielec.

Policja zatrzymała 54-letnią Białorusinkę
Zatrzymali Białorusinkę poszukiwaną czerwoną notą
Żoliborz
Agresywny pasażer i paląca pasażerka na Lotnisku Chopina (zdj. ilustracyjne)
Z lotniska zawieźli go do aresztu
Agresywny pasażer i paląca pasażerka na Lotnisku Chopina (zdj. ilustracyjne)
Lotnisko opuścił w kajdankach, trafił do aresztu

Czeka ich deportacja

Obywatel Rumunii trafił w konwoju do Prokuratury Okręgowej w Warszawie, natomiast obywatel Ukrainy do Prokuratury Okręgowej Warszawa-Praga.

Sądy zdecydują, kiedy zostaną deportowani do ojczystych krajów.

Autorka/Autor: pop

Źródło: tvnwarszawa.pl

Źródło zdjęcia głównego: NOSG

lotniskoLotnisko ChopinaStraż GranicznaInterpol
