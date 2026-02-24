Logo TVN Warszawa
Ich podróż zakończyła się na lotnisku

Lotnisko Chopina w Warszawie
Funkcjonariusze Nadwiślańskiego Oddziału Straży Granicznej od początku roku wydali już blisko 170 decyzji o odmowie wjazdu
Źródło: NOSG
Ośmiu cudzoziemców podróż do Polski zakończyło na Lotnisku Chopina. Byli to obywatele Stanów Zjednoczonych, Mołdawii, Gruzji, Ukrainy oraz Tadżykistanu. Funkcjonariusze Nadwiślańskiego Oddziału Straży Granicznej od początku roku wydali już blisko 170 decyzji o odmowie wjazdu.

Tylko w ostatni weekend funkcjonariusze z Placówki Straży Granicznej Warszawa-Okęcie wydali osiem decyzji odmownych. Przekroczenia granicy odmówiono obywatelom Stanów Zjednoczonych, Mołdawii, Gruzji, Ukrainy oraz Tadżykistanu.

"W przypadku dwóch obywateli Ukrainy powodem odmowy był brak dokumentów potwierdzających cel i warunki planowanego pobytu w Polsce. W trzech kolejnych przypadkach (obywateli Gruzji, Tadżykistanu i Ukrainy) dane cudzoziemców figurowały w System Informacyjny Schengen jako osób niepożądanych na terytorium Polski oraz innych państw Strefy Schengen. Z kolei dwóch obywateli Stanów Zjednoczonych oraz obywatel Mołdawii wykorzystało dopuszczalny okres pobytu, do którego byli uprawnieni bez konieczności posiadania wiz" - przekazała w komunikacie Dagmara Bielec z Nadwiślańskiego Oddziału Straży Granicznej.

Po zakończeniu procedur granicznych wszyscy cudzoziemcy otrzymali decyzje o odmowie wjazdu. Większość z nich opuściła już Polskę, odlatując do krajów, z których przylecieli.

Autorka/Autor: pop

Źródło: tvnwarszawa.pl

Źródło zdjęcia głównego: TVN24

