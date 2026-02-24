Ich podróż zakończyła się na lotnisku

Tylko w ostatni weekend funkcjonariusze z Placówki Straży Granicznej Warszawa-Okęcie wydali osiem decyzji odmownych. Przekroczenia granicy odmówiono obywatelom Stanów Zjednoczonych, Mołdawii, Gruzji, Ukrainy oraz Tadżykistanu.
"W przypadku dwóch obywateli Ukrainy powodem odmowy był brak dokumentów potwierdzających cel i warunki planowanego pobytu w Polsce. W trzech kolejnych przypadkach (obywateli Gruzji, Tadżykistanu i Ukrainy) dane cudzoziemców figurowały w System Informacyjny Schengen jako osób niepożądanych na terytorium Polski oraz innych państw Strefy Schengen. Z kolei dwóch obywateli Stanów Zjednoczonych oraz obywatel Mołdawii wykorzystało dopuszczalny okres pobytu, do którego byli uprawnieni bez konieczności posiadania wiz" - przekazała w komunikacie Dagmara Bielec z Nadwiślańskiego Oddziału Straży Granicznej.
Po zakończeniu procedur granicznych wszyscy cudzoziemcy otrzymali decyzje o odmowie wjazdu. Większość z nich opuściła już Polskę, odlatując do krajów, z których przylecieli.
Autorka/Autor: pop
Źródło: tvnwarszawa.pl
Źródło zdjęcia głównego: TVN24