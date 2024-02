Ich podróż do Polski skończyła się na lotnisku

Art. 264 § 2. Kto wbrew przepisom przekracza granicę Rzeczypospolitej Polskiej, używając przemocy, groźby, podstępu lub we współdziałaniu z innymi osobami, podlega karze pozbawienia wolności do lat 3. Art. 270 § 1. Kto, w celu użycia za autentyczny, podrabia lub przerabia dokument lub takiego dokumentu jako autentycznego używa, podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności od 3 miesięcy do lat 5.

Gruzini ze słowackimi dowodami osobistymi

Dwaj obywatele Gruzji, którzy stawili się do kontroli granicznej po przylocie samolotu z Kutaisi nie otrzymali zgody na wjazd do naszego kraju. Funkcjonariusze dokonujący odprawy granicznej mieli podejrzenia, co do celu wjazdu obywateli Gruzji do Polski, dlatego podróżni zostali skierowani na drugą linię kontroli.