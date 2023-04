Planowali lecieć przez Paryż do Meksyku, mieli przerobione paszporty

Na lotnisku Chopina strażnicy graniczni zatrzymali dwóch cudzoziemców, którzy podczas kontroli dokumentów przed rejsem do Paryża posłużyli się przerobionymi paszportami z podrobionymi stemplami słowackiej i węgierskiej kontroli granicznej.

Do zdarzenia doszło minionej niedzieli podczas rutynowej kontroli legalności pobytu, podjętej wobec cudzoziemców odlatujących do Paryża.

"Zatrzymani mężczyźni to dwaj obywatele Gruzji, którzy planowali podróż przez Paryż do Meksyku. Wylegitymowali się ukraińskimi paszportami, w których wymieniono strony personalizacyjne. Ponadto, podczas weryfikacji dokumentów, funkcjonariusze Straży Granicznej zauważyli szereg sfałszowanych odbitek stempli kontroli granicznej - w pierwszym były to dwa słowackie i jeden węgierski, w drugim – jeden słowacki" - przekazuje w komunikacie Nadwiślański Oddział Straży Granicznej.