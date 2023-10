LOT odwołuje rejsy z Warszawy do Tel Awiwu

Jak powiedział Moczulski, w sobotę LOT zrealizował lot z Warszawy do Tel Awiwu o godz. 6 rano. - Samolot ten jest w drodze powrotnej do Polski - dodał.

Ok. godz. 6.30 czasu miejscowego (5.30 w Polsce) rozpoczął się atak Hamasu na Izrael. Bojownicy przeniknęli do wielu miast na południu kraju. Izrael został również zaatakowany tysiącami rakiet. Są informacje o co najmniej 40 zabitych i ponad 700 rannych.

Sytuacja w Izraelu. Ranni i zabici

Sytuację w Izraelu opisujemy na tvn24.pl. Terroryści z Hamasu przedarli się do Izraela lądem, od strony morza i z powietrza, używając do tego paralotni. Stało się to ok. 6.30 (5.30 w Polsce). Po południu walki trwały w wielu miejscach, m.in. na przejściach granicznych i wokół baz wojskowych.