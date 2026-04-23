Zatrzymania w śledztwie dotyczącym zleceń dla MSZ

CBA zatrzymało siedem osób, śledztwo dotyczy zleceń realizowanych dla MSZ
Źródło: CBA
Centralne Biuro Antykorupcyjne zatrzymało siedem osób w śledztwie dotyczącym wręczania łapówek oraz ustawiania przetargów m.in. przy zleceniach realizowanych dla Ministerstwa spraw Zagranicznych.

Jak poinformował w czwartek zespół prasowy CBA, zatrzymania przeprowadzono 14 i 21 kwietnia w kilku miejscach.

Przetarg na audyt inwestycji

Funkcjonariusze krakowskiej delegatury CBA zatrzymali członka zarządu spółki miejskiej, biegłego oraz przedsiębiorców realizujących w przeszłości liczne zlecenia budowlano-remontowe na rzecz MSZ na całym świecie. 

Zatrzymań dokonano na terenie województwa małopolskiego oraz na Lotnisku Chopina w Warszawie. Oprócz tego, w kilku miejscach w Małopolskiem, Mazowieckiem oraz Zachodniopomorskiem funkcjonariusze z Krakowa, Katowic i Szczecina przeprowadzili przeszukania - znaleźli dokumentację, sprzęt elektroniczny oraz gotówkę i złote monety o łącznej wartości około 208 tysięcy złotych - poinformowało CBA.

Pierwszy wątek śledztwa CBA dotyczy wręczania łapówek byłemu prezesowi zarządu spółki miejskiej przez prywatnego przedsiębiorcę, a drugi związany jest z przygotowywanym przetargiem w MSZ na audyt inwestycji w Ukrainie.

Według śledczych prywatni przedsiębiorcy dla korzyści osobistej i majątkowej mieli wejść w porozumienie z zewnętrznym biegłym powołanym przez MSZ do przygotowania przetargu. W wyniku tych nielegalnych działań miało dojść do udostępniania istotnych danych przetargowych podmiotom zewnętrznym - co doprowadziło ostatecznie do unieważnienia postępowania - poinformowało Biuro.

Wielowątkowe śledztwo

W nadzorującej śledztwo CBA Prokuraturze Okręgowej w Warszawie przedstawiono zatrzymanym zarzuty, a prokurator wniósł o trzymiesięczny areszt wobec trzech osób. Sąd zgodził się na aresztowanie dwóch osób, a trzeciej pozwolił na wpłatę poręczenia majątkowego, by mogła pozostać na wolności.

Pozostałym czterem osobom prokurator zakazał opuszczania kraju i kontaktowania się z określonymi osobami, nakazał też dozór policji.

Zespół prasowy CBA zaznaczył, że to pierwsze działania w tym wielowątkowym śledztwie, które nadal się rozwija.

CBA zaapelowało też o kierowanie do krakowskiej delegatury informacji, które mogą pomóc w jego prowadzeniu. Biuro przypomniało, że zgodnie z Kodeksem karnym w przypadku korupcji sprawca nie podlega karze, jeśli zawiadomi i ujawni wszystkie istotne okoliczności przestępstwa, zanim dowiedzą się o nim śledczy.

Piotr Bakalarski
