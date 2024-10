Gęsta sieć kamer obserwuje skrzyżowanie. Kierowcy łamiący przepisy dostaną mandaty

Na rondzie Wojnara w warszawskich Włochach trwa montaż kamer, które będą rejestrowały kierowców przejeżdżających na czerwonym świetle. Nad skrzyżowaniem zawisło 28 żółtych urządzeń. To pierwszy taki system w Warszawie.

Dużo kolizji i wypadków

W obrębie ronda zainstalowano 28 charakterystycznych kamer w żółtych obudowach. Obserwują sygnalizatory oraz śledzą ruch zarówno na samym skrzyżowaniu jak i w jego najbliższym otoczeniu. Co to za urządzenia?

- Montowany jest system rejestrujący wykroczenia, polegające na niestosowaniu się przez kierujących do czerwonego światła – informuje Wojciech Król, rzecznik Głównego Inspektora Transportu Drogowego. Według informacji przekazanych przez rzecznika lokalizacja urządzenia została wytypowana na podstawie analizy bezpieczeństwa ruchu drogowego przeprowadzonej przez Instytut Transportu Drogowego.

Pomiary uwzględniały liczbę kolizji i wypadków w danym miejscu oraz ich przyczyny. - W analizie wskazano miejsca, w których z uwagi na realne zagrożenie bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego spowodowane niestosowaniem się do czerwonego światła, niezbędne jest w pierwszej kolejności zainstalowanie urządzeń automatycznie rejestrujących wykroczenia kierujących – uzasadnia Wojciech Król.

Liczba ofiar i wypadków rośnie

Za ignorowanie koloru światła na sygnalizatorze kierowcy grozi mandat w wysokości 500 złotych oraz 15 punktów karnych. Jeśli w wyniku przejechania „na czerwonym” dojdzie do kolizji, kwota mandatu wzrośnie do 1500 złotych. Sprawa może też trafić do sądu, gdy policjant uzna zachowanie kierującego za rażące zagrożenie bezpieczeństwa w ruchu drogowego. Grzywna wymierzona przez sąd może wynieść nawet 30 tysięcy złotych.