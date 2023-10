Atak na Izrael. Przewoźnicy odwołują loty

Polskie Linie Lotnicze Lot odwołały sobotnie rejsy do stolicy Izraela w związku z atakami palestyńskiego Hamasu. Odwołano dwa loty realizowane przez przewoźnika. Taką samą decyzję podjęły Wizzair i Ryanair, które startują z lotniska w Krakowie.

"Z powodu sytuacji w Izraelu PLL LOT odwołują 7 października rejsy LO155/154 oraz LO151/152. O statusie rejsów w kolejnych dniach będziemy informować na bieżąco" - przekazał rzecznik PLL LOT Krzysztof Moczulski.

❗️🇮🇱 Z powodu sytuacji w Izraelu PLL LOT odwołują 7 października rejsy LO155/154 oraz LO151/152. O statusie rejsów w kolejnych dniach będziemy informować na bieżąco.@LOTPLAirlines — Krzysztof Moczulski (@egonolsen1978) October 7, 2023

Rejsy Warszawa - Tel Awiw dotyczą godziny 14 i 23. Miały odbyć się z Lotniska Chopina.

Jak powiedział Moczulski, w sobotę LOT zrealizował lot z Warszawy do Tel Awiwu o godz. 6 rano. - Samolot ten jest w drodze powrotnej do Polski - dodał.

Zapytaliśmy rzecznika również o odwołane loty z Tel Awiwu do Warszawy i o to, czy nie było sytuacji, w której pasażerowie, którzy chcieli wrócić do Polski, nie mieli takiej możliwości. - Będziemy w kontakcie z pasażerami odnośnie możliwych rozwiązań - zapewnił Moczulski w odpowiedzi dla tvnwarszawa.pl.

W Krakowie odwołano dwa rejsy

Dwa rejsy do Tel Awiwu, realizowane przez Wizz Air i Ryanair, miały odbyć się w sobotę z lotniska w Krakowie. Jak przekazała nam rzeczniczka krakowskiego portu Natalia Vince, oba samoloty nie wyleciały. Dodała, że podobna sytuacja będzie miała miejsce także w kolejnych dniach.

- Prosimy pasażerów, by kontaktowali się z przewoźnikami. Jeśli chcieliby lecieć z Izraela, prosimy, by skontaktowali się z placówką dyplomatyczna na miejscu. W tej chwili do Tle Awiwu nic nie lata - powiedziała Vince.

Sytuacja w Izraelu

Ok. godz. 6.30 czasu miejscowego (5.30 w Polsce) rozpoczął się atak Hamasu na Izrael. Bojownicy przeniknęli do wielu miast na południu kraju. Izrael został również zaatakowany tysiącami rakiet. Są informacje o co najmniej 40 zabitych i ponad 700 rannych.

Sytuację w Izraelu opisujemy na tvn24.pl. Terroryści z Hamasu przedarli się do Izraela lądem, od strony morza i z powietrza, używając do tego paralotni. Stało się to ok. 6.30 (5.30 w Polsce). Po południu walki trwały w wielu miejscach, m.in. na przejściach granicznych i wokół baz wojskowych.

Granice kraju od strony Strefy Gazy infiltrowała "nieokreślona liczba terrorystów". Wdarli się oni lądem, z morza i powietrza, używając paralotni - przekazało z kolei dowództwo wojskowe w Tel Awiwie. W ten sposób radykalny palestyński Hamas rozpoczął akcję zbrojną przeciwko Izraelowi. W miastach na południu kraju trwa wymiana ognia między wojskiem a terrorystami. W stronę Izraela poleciało 2500 rakiet. Rannych jest ponad 500 osób, są też zabici. Pojawiają się informacje o zakładnikach branych przez Hamas i Islamski Dżihad. Izrael zareagował, wysyłając kilkadziesiąt myśliwców. Trwa operacja Żelazne Miecze. Pemier Benjamin Netanjahu określał, że kraj "jest w stanie wojny".

