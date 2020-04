Dostarczył tony sprzętu do walki z koronawirusem. Gigant opuścił Warszawę

Gigantyczny samolot Antonow An-225 Mrija odleciał z płyty Lotniska Chopina. We wtorek dostarczył do Polski tony sprzętu ochronnego.

Ukraiński Antonow An-225 Mrija, który wylądował we wtorek w Warszawie, przywiózł do Polski środki do walki z koronawirusem. Chodzi między innymi o ponad milion maseczek typu FFP2, ponad dwieście tysięcy kombinezonów ochronnych oraz około 250 tysięcy przyłbic. Transport na zlecenie Kancelarii Prezesa Rady Ministrów przygotowały KGHM Polska Miedź i Grupa Lotos.