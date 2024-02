Za kurs zapłacił imitacją banknotu i dostał resztę. 17-latek odpowie za oszustwo

- Zawsze sprawdzaj otrzymywane banknoty. - Przy ocenie autentyczności banknotu korzystaj z czterech prostych kroków: dotknij, popatrz, przechyl i sprawdź. - Sprawdzaj kilka zabezpieczeń. - Zachowaj ostrożność, jeśli banknot jest uszkodzony lub zniszczony. - W razie wątpliwości porównaj go z innym banknotem, co do którego masz pewność, że jest autentyczny - W razie potrzeby udaj się do najbliższego banku, by sprawdzić autentyczność banknotu. - Pamiętaj, aby nie wprowadzać fałszywych znaków pieniężnych do obiegu.