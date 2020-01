Tajemnicze nadajniki na Wilanowie. Mieszkańcy myśleli, że to testy 5G

Przy wilanowskich ulicach stanęły "stacje z bezprzewodową technologią" - informuje urząd dzielnicy. Mieszkańcy od kilku dni spierają się o tajemnicze urządzenia i obawiają, że to testy sieci 5G.

Słupy u zbiegu Klimczaka i Sarmackiej oraz Osi Królewskiej i Sarmackiej pojawiły się kilka dni temu, ale dopiero w poniedziałek wilanowski urząd poinformował, do czego będą służyć. "Zamontowane systemy mają wydatnie wpłynąć na szybkość pobierania danych oraz wzmocnić zasięg sieci komórkowych w tych miejscach, w których jest on najsłabszy" - czytamy w oficjalnym komunikacie.

"To bezpieczne rozwiązanie radiowe, spełniające wszelkie obowiązujące normy z zakresu środowiskowego. Zlokalizowanie instalacji nadawczo-odbiorczych tego typu w otoczeniu zabudowy mieszkalnej powoduje, że telefony użytkowników znajdujących się w zasięgu, mogą nadawać ze znacznie mniejszą mocą, niż w sytuacji konieczności nadawania do odległej o setki metrów klasycznej stacji bazowej" - przekonuje urząd.

W komunikacie nie ma informacji o tym, kto jest odpowiedzialny za montaż nadajników, ale zastosowaniem "innowacyjnych rozwiązań" w Miasteczku Wilanów pochwaliła się firma Emitel. To operator naziemnej infrastruktury radiowo-telewizyjnej. Jak podało biuro prasowe spółki, do testów przystąpił już pierwszy operator komórkowy, a w najbliższym czasie swoje przeprowadzać będą kolejni. Jak nieoficjalnie ustaliliśmy, tym pierwszym operatorem jest Play.

Przestraszyli się 5G

Komunikat nie zawiera informacji na temat tego, kiedy stanęły maszty i czy pozostaną na stałe. Trudno orzec, czy te zdawkowe informacje wystarczą do uspokojenia mieszkańców, którzy od paru dni komentują instalacje na Facebooku. Podzieli się przy tym na dwa obozy: jedni optowali za technologią 5G, drudzy przeciwko, choć już na początku jeden z komentujących wyjaśniał: "To nie jest 5G. Zwykłe nadajniki, tyle że mniejszego zasięgu", a inny dodawał: "Na pewno nie jest to żadne 5G, bo maszty zupełnie inaczej wyglądają".