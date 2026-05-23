Wilanów Wielki zbiornik na działce dewelopera. "Wie ktoś, w jakim celu to powstało?"

Zbiornik znajduje się na działce w rejonie ulicy Aleksandry Lubomirskiej z Potockich i Południowej Obwodnicy Warszawy. Spacerując w okolicy, trudno go nie zauważyć. Ma kształt prostokąta o bokach długości kilkudziesięciu metrów. Otacza go wał ziemny, w który ktoś wbił żółtą tablicę z napisami "teren budowy" i "wstęp wzbroniony".

Na początku maja zbiornik wzbudził zainteresowanie wśród mieszkańców Wilanowa, zrzeszonych na jednej z grup w mediach społecznościowych. Dociekali, kto odpowiada za jego budowę oraz jakie jest jego przeznaczenie.

Autor postu pytał: "wie ktoś, w jakim celu to powstało?". Odpowiedziało mu kilkadziesiąt osób.

Jedni przypuszczali, że to najpewniej zbiornik przeciwpożarowy. Inni sugerowali, że może mieć związek z odwodnieniem gruntu pod budowę nowego osiedla lub odprowadzaniem deszczówki z obwodnicy. Byli też tacy, którzy proponowali humorystyczne scenariusze, takie jak: uprawa ryżu, farma krewetek, kąpielisko dla dzików, basen olimpijski albo Apartamenty na Wodzie "Wenecja Wilanów".

Miejska spółka wydzierżawiła teren dewelopera

Odpowiedzi postanowiliśmy szukać u właściciela działki, czyli firmy deweloperskiej WWA Development, będącej częścią Grupy Cordia. Okazało się, że zbiornik nie ma związku z nową inwestycją mieszkaniową.

"Teren objęty jest działaniami związanymi z realizacją infrastruktury wodno-kanalizacyjnej i retencyjnej prowadzonej przez Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji. Na potrzeby realizacji tych prac teren został udostępniony MPWiK na podstawie umowy dzierżawy" - informuje biuro prasowe Cordia Polska.

Jak ustaliliśmy, pozwolenie wodnoprawne na budowę zbiornika wydał we wrześniu 2024 roku dyrektor Zarządu Zlewni w Warszawie. Obejmowało ono także przygotowanie wylotu rurociągu odwadniającego do tego zbiornika oraz zezwalało na odprowadzanie do niego wód z wykopów budowlanych.

- Decyzja dotyczy inwestycji związanej z budową kanalizacji sanitarnej wraz z przepompownią, sieci wodociągowej oraz przyłączenia do istniejącej sieci kanalizacyjnej w rejonie ulicy Ledóchowskiej w Warszawie - informuje Anna Truszyczńska, rzeczniczka Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Warszawie.

Budują nową kanalizację w Wilanowie

Miejskie wodociągi potwierdzają, że odpowiadają za zbiornik. Jak tłumaczy Jolanta Maliszewska, rzeczniczka MPWiK, w związku z budową sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w ulicy Ledóchowskiej konieczne jest odwodnienie miejsca, gdzie prowadzone są prace.

- Odbiornikiem dla wód z tego terenu jest przedmiotowy zbiornik, wykonany przez spółkę WWA Development na jego działkach - dodaje.

Jak zapowiada, po zakończeniu prac związanych z realizacją inwestycji zbiornik zostanie zlikwidowany.

Pytamy dewelopera o przyszłości działki

W 2022 roku "Gazeta Wyborcza" podawała, że na ponad siedmiohektarowej działce deweloper zamierzał wybudować nowe osiedle. Z dokumentów, jakie wpłynęły do stołecznego ratusza, wynikało, że w planach jest budowa sześciu budynków o czterech i pięciu kondygnacjach. Połowa z nich miałaby status mieszkalny, pozostałe: hotelowo-usługowy. W sumie miało tam znaleźć się ponad tysiąc mieszkań prywatnych i przeznaczonych na wynajem instytucjonalny.

Według "GW" inwestorem osiedla miała być firma deweloperska Cordia Polska. Jej przedstawiciele nie potwierdzają jednak, aby zamierzali rozpocząć niebawem realizację tego przedsięwzięcia.

"Cordia Polska analizuje różne kierunki rozwoju swoich terenów inwestycyjnych w Wilanowie, natomiast obecnie nie prowadzimy ani prac budowlanych, ani komunikacji dotyczących potencjalnych projektów w tej lokalizacji" - zastrzega biuro prasowe spółki.

Batalia o rury pod Miasteczkiem Wilanów

Przypomnijmy, że pod koniec kwietnia miasto zawarło ugodę z WWA Development w sporze o grunty w Miasteczku Wilanów. Do porozumienia doszło po 14 latach sądowej batalii. Wynegocjowana kwota ugody wyniosła 50 milionów złotych. Dzięki temu miasto stało się właścicielem rur i instalacji wodno-kanalizacyjnej, których wartość miejskie wodociągi oszacowały na ponad 138 milionów złotych.

MPWiK podało, że dzięki zawartej ugodzie uregulowane zostały również kwestie prawne dotyczące gruntów miejskich o powierzchni ponad 98 tysięcy metrów kwadratowych. Są to tereny stanowiące kluczowe drogi komunikacyjne Miasteczka Wilanów, takie jak ulica Klimczaka, Oś Królewska, ulica Sarmacka oraz ulica Kieślowskiego.

W przeszłości Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego posiadała na tych terenach pola doświadczalne. Pod koniec lat 90. grunty zostały wystawione na sprzedaż. Prawo pierwokupu miała ówczesna gmina Wilanów. Finalnie zrezygnowała na rzecz spółki Prokom. Strony zawarły umowę, na mocy której deweloper zobowiązał się oddać za darmo miastu zbudowaną przez siebie infrastrukturę wodociągowo-kanalizacyjną.

Po kilku latach ruszyła budowa Miasteczka Wilanów. Inwestycją zajęła się spółka Polnord, która przejęła prawo do wieczystego użytkowania gruntów od Prokomu. Zakwestionowała ona zapisy wcześniejszej umowy, co zapoczątkowało spór między stronami o kwestię odpłatności za infrastrukturę.

Ostatecznie ugoda została zawarta ze spółką WWA Development, która jest spadkobiercą Polnordu i Prokomu.

Rzeczniczka MPWiK wyjaśniała w kwietniu, że dzięki ugodzie miejska spółka może teraz bez przeszkód planować modernizacje, naprawiać awarie i wydawać decyzje o przyłączaniu nowych użytkowników, nie oglądając się na zgody dewelopera czy trwające latami postępowania dowodowe.

