Logo TVN Warszawa
Warszawa
Subskrybuj
Przejdź do

Redakcja poleca:

Oglądaj TVN24
Najnowsze
Dzielnice
Bemowo
Białołęka
Bielany
Mokotów
Ochota
Praga Północ
Praga Południe
Rembertów
Śródmieście
Targówek
Ursus
Ursynów
Wawer
Wesoła
Wilanów
Wola
Włochy
Żoliborz
Okolice
Ulice
Kultura
Komunikacja
Czytaj
Słuchaj
Oglądaj
Wilanów

Wielki zbiornik na działce dewelopera. "Wie ktoś, w jakim celu to powstało?"

|
Zbiornik wodny na Błoniach Wilanowskich
Zbiornik wodny na Błoniach Wilanowskich
Źródło wideo: Artur Węgrzynowicz / tvnwarszawa.pl
Źródło zdj. gł.: Artur Węgrzynowicz / tvnwarszawa.pl
Na działce dewelopera na Błoniach Wilanowskich powstał zbiornik wodny. Jego rozmiary przykuły uwagę mieszkańców. Wzbudziły też pytania o to, w jakim celu został przygotowany. Odpowiedź nie była oczywista.

Zbiornik znajduje się na działce w rejonie ulicy Aleksandry Lubomirskiej z Potockich i Południowej Obwodnicy Warszawy. Spacerując w okolicy, trudno go nie zauważyć. Ma kształt prostokąta o bokach długości kilkudziesięciu metrów. Otacza go wał ziemny, w który ktoś wbił żółtą tablicę z napisami "teren budowy" i "wstęp wzbroniony".

Na początku maja zbiornik wzbudził zainteresowanie wśród mieszkańców Wilanowa, zrzeszonych na jednej z grup w mediach społecznościowych. Dociekali, kto odpowiada za jego budowę oraz jakie jest jego przeznaczenie.

Mieszkańcy Wilanowa pytają o tajemniczy zbiornik wodny
Mieszkańcy Wilanowa pytają o tajemniczy zbiornik wodny
Źródło zdjęcia: Facebook

Autor postu pytał: "wie ktoś, w jakim celu to powstało?". Odpowiedziało mu kilkadziesiąt osób.

Jedni przypuszczali, że to najpewniej zbiornik przeciwpożarowy. Inni sugerowali, że może mieć związek z odwodnieniem gruntu pod budowę nowego osiedla lub odprowadzaniem deszczówki z obwodnicy. Byli też tacy, którzy proponowali humorystyczne scenariusze, takie jak: uprawa ryżu, farma krewetek, kąpielisko dla dzików, basen olimpijski albo Apartamenty na Wodzie "Wenecja Wilanów".

Zbiornik wodny na Błoniach Wilanowskich
Zbiornik wodny na Błoniach Wilanowskich
Źródło zdjęcia: Artur Węgrzynowicz / tvnwarszawa.pl

Miejska spółka wydzierżawiła teren dewelopera

Odpowiedzi postanowiliśmy szukać u właściciela działki, czyli firmy deweloperskiej WWA Development, będącej częścią Grupy Cordia. Okazało się, że zbiornik nie ma związku z nową inwestycją mieszkaniową.

"Teren objęty jest działaniami związanymi z realizacją infrastruktury wodno-kanalizacyjnej i retencyjnej prowadzonej przez Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji. Na potrzeby realizacji tych prac teren został udostępniony MPWiK na podstawie umowy dzierżawy" - informuje biuro prasowe Cordia Polska.

Jak ustaliliśmy, pozwolenie wodnoprawne na budowę zbiornika wydał we wrześniu 2024 roku dyrektor Zarządu Zlewni w Warszawie. Obejmowało ono także przygotowanie wylotu rurociągu odwadniającego do tego zbiornika oraz zezwalało na odprowadzanie do niego wód z wykopów budowlanych.

- Decyzja dotyczy inwestycji związanej z budową kanalizacji sanitarnej wraz z przepompownią, sieci wodociągowej oraz przyłączenia do istniejącej sieci kanalizacyjnej w rejonie ulicy Ledóchowskiej w Warszawie - informuje Anna Truszyczńska, rzeczniczka Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Warszawie.

Zbiornik wodny na Błoniach Wilanowskich
Zbiornik wodny na Błoniach Wilanowskich
Zbiornik wodny na Błoniach Wilanowskich
Źródło zdjęcia: Artur Węgrzynowicz / tvnwarszawa.pl
Zbiornik wodny na Błoniach Wilanowskich
Zbiornik wodny na Błoniach Wilanowskich
Źródło zdjęcia: Artur Węgrzynowicz / tvnwarszawa.pl
Zbiornik wodny na Błoniach Wilanowskich
Zbiornik wodny na Błoniach Wilanowskich
Źródło zdjęcia: Artur Węgrzynowicz / tvnwarszawa.pl
Zbiornik wodny na Błoniach Wilanowskich
Zbiornik wodny na Błoniach Wilanowskich
Źródło zdjęcia: Artur Węgrzynowicz / tvnwarszawa.pl
Zbiornik wodny na Błoniach Wilanowskich
Zbiornik wodny na Błoniach Wilanowskich
Źródło zdjęcia: Artur Węgrzynowicz / tvnwarszawa.pl

Budują nową kanalizację w Wilanowie

Miejskie wodociągi potwierdzają, że odpowiadają za zbiornik. Jak tłumaczy Jolanta Maliszewska, rzeczniczka MPWiK, w związku z budową sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w ulicy Ledóchowskiej konieczne jest odwodnienie miejsca, gdzie prowadzone są prace.

- Odbiornikiem dla wód z tego terenu jest przedmiotowy zbiornik, wykonany przez spółkę WWA Development na jego działkach - dodaje.

Jak zapowiada, po zakończeniu prac związanych z realizacją inwestycji zbiornik zostanie zlikwidowany.

Pytamy dewelopera o przyszłości działki

W 2022 roku "Gazeta Wyborcza" podawała, że na ponad siedmiohektarowej działce deweloper zamierzał wybudować nowe osiedle. Z dokumentów, jakie wpłynęły do stołecznego ratusza, wynikało, że w planach jest budowa sześciu budynków o czterech i pięciu kondygnacjach. Połowa z nich miałaby status mieszkalny, pozostałe: hotelowo-usługowy. W sumie miało tam znaleźć się ponad tysiąc mieszkań prywatnych i przeznaczonych na wynajem instytucjonalny.

Według "GW" inwestorem osiedla miała być firma deweloperska Cordia Polska. Jej przedstawiciele nie potwierdzają jednak, aby zamierzali rozpocząć niebawem realizację tego przedsięwzięcia.

"Cordia Polska analizuje różne kierunki rozwoju swoich terenów inwestycyjnych w Wilanowie, natomiast obecnie nie prowadzimy ani prac budowlanych, ani komunikacji dotyczących potencjalnych projektów w tej lokalizacji" - zastrzega biuro prasowe spółki.

DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ:
Jeszcze dobrze nie skończyli, a już muszą poprawiać

Jeszcze dobrze nie skończyli, a już muszą poprawiać

Piotr Bakalarski
Pierwsza decyzja nowego dyrektora Pałacu w Wilanowie

Pierwsza decyzja nowego dyrektora Pałacu w Wilanowie

Batalia o rury pod Miasteczkiem Wilanów

Przypomnijmy, że pod koniec kwietnia miasto zawarło ugodę z WWA Development w sporze o grunty w Miasteczku Wilanów. Do porozumienia doszło po 14 latach sądowej batalii. Wynegocjowana kwota ugody wyniosła 50 milionów złotych. Dzięki temu miasto stało się właścicielem rur i instalacji wodno-kanalizacyjnej, których wartość miejskie wodociągi oszacowały na ponad 138 milionów złotych.

MPWiK podało, że dzięki zawartej ugodzie uregulowane zostały również kwestie prawne dotyczące gruntów miejskich o powierzchni ponad 98 tysięcy metrów kwadratowych. Są to tereny stanowiące kluczowe drogi komunikacyjne Miasteczka Wilanów, takie jak ulica Klimczaka, Oś Królewska, ulica Sarmacka oraz ulica Kieślowskiego.

Miasteczko Wilanów
Miasteczko Wilanów
Źródło zdjęcia: Artur Węgrzynowicz / tvnwarszawa.pl

W przeszłości Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego posiadała na tych terenach pola doświadczalne. Pod koniec lat 90. grunty zostały wystawione na sprzedaż. Prawo pierwokupu miała ówczesna gmina Wilanów. Finalnie zrezygnowała na rzecz spółki Prokom. Strony zawarły umowę, na mocy której deweloper zobowiązał się oddać za darmo miastu zbudowaną przez siebie infrastrukturę wodociągowo-kanalizacyjną.

Po kilku latach ruszyła budowa Miasteczka Wilanów. Inwestycją zajęła się spółka Polnord, która przejęła prawo do wieczystego użytkowania gruntów od Prokomu. Zakwestionowała ona zapisy wcześniejszej umowy, co zapoczątkowało spór między stronami o kwestię odpłatności za infrastrukturę.

Ostatecznie ugoda została zawarta ze spółką WWA Development, która jest spadkobiercą Polnordu i Prokomu.

Rzeczniczka MPWiK wyjaśniała w kwietniu, że dzięki ugodzie miejska spółka może teraz bez przeszkód planować modernizacje, naprawiać awarie i wydawać decyzje o przyłączaniu nowych użytkowników, nie oglądając się na zgody dewelopera czy trwające latami postępowania dowodowe.

OGLĄDAJ: TVN24
pc
Ten i inne materiały obejrzysz w subskrypcji
Źródło: tvnwarszawa.pl
ZOBACZ TAKŻE:
36 min
pc
Nie czują żadnych objawów. Trafiają do lekarza, bo "żona im kazała"
TVN24
40 min
tymieniecka_wojtyla_scl
Alarmowała o pedofilii. Co zrobił papież?
Tajemnica korespondencji
59 min
pc
Jest dumną Ślązaczką, spełniła marzenie. "Trzeba uważać, o co się prosi Boga"
Piotr Jacoń
Udostępnij:
Tagi:
WodociągiInwestycje w Warszawie
Klaudia Kamieniarz
Klaudia Kamieniarz
Dziennikarka tvnwarszawa.pl
Czytaj także:
Londyn Heathrow, Wielka Brytania. 30 sierpnia 2025 r. Boeing 737 MAX 8 (SP-LVH) złapany podczas lotu z podwoziem w dół.
LOT kontra Boeing. Ława przysięgłych zdecydowała
BIZNES
Kalifornijscy strażacy próbują nie dopuścić do eksplozji zbiornika zawierającego toksyczną substancję
Eksplozja może skazić miasto. Nakaz ewakuacji dla ponad 40 tysięcy mieszkańców
METEO
Zbigniew Ziobro
"Jeśli to prawda...". Demokraci piszą do Rubio w sprawie Ziobry
TVN24
Dwulatek zginął w oczku wodnym
Tragedia w żłobku. Jedna z opiekunek się przyznała
Okolice
Kolejna rozprawa w procesie Sebastiana M. oskarżonego o spowodowanie wypadku na autostradzie A1
Proces Sebastiana M. Świadek: jechałem z nim 304 kilometry na godzinę
TVN24
Szczątki samolotu Air France na Oceanie Atlantyckim
Samolot runął do oceanu, po latach wskazano winnych. "Spektakularny zwrot akcji"
TVN24
Wypadek nastolatków w Chełmie (30.03.2025)
Z samochodu nic nie zostało. W bagażniku byli ludzie
TVN24
Syn Jacka Kurskiego stanął przed sądem po ponad 10 latach
Syn Jacka Kurskiego stanął przed sądem. Jest oskarżony o zgwałcenie dziewięciolatki
TVN24
Donald Trump
Trump nie pojawi się na ślubie syna. Pisze o miłości
TVN24
Gorąco w Hiszpanii
"Jesteśmy świadkami niezwykle rzadkiego zjawiska"
METEO
Zaginiona Elżbieta Wojtacka ma 12 lat
Zaginęła 12-letnia Ela. Nie wróciła do domu po spotkaniu ze znajomymi
TVN24
Łatwogang jedzie prżez Polskę
Niedawno poruszył cały kraj. Łatwogang prowadzi kolejną akcję
TVN24
Hulajnogi elektryczne w Warszawie
66 wypadków w rok. Warszawa wprowadza restrykcje dla hulajnóg
Śródmieście
Rafineria w Jarosławiu
Atak na zachodzie Rosji. Zełenski: to całkowicie sprawiedliwe
TVN24
Humbak Timmy
Nie mogą odholować Timmy'ego. Ciało może eksplodować
METEO
Elon Musk
Udany lot nowej rakiety SpaceX. "O krok bliżej na Marsa"
BIZNES
Norwegia, ferma rybna
Jedna ferma rybna, a jakby 25-tysięczne miasto
METEO
Krakowska policja poszukuje 14-letnia Mileny Niewitały
Szukają 14-letniej Mileny. Apel policji
TVN24
Tulsi Gabbard
Tulsi Gabbard rezygnuje. Jest komentarz Trumpa
TVN24
Ben Gvir
Bulwersujące nagranie z aktywistami. UE zajmie się sankcjami wobec Ben Gwira
TVN24
Książę Andrzej
"Królowa bardzo chce". Nowe dokumenty w sprawie zhańbionego księcia
TVN24
Dwulatek zginął w oczku wodnym
Śledczy wskazali przyczynę śmierci dwulatka ze żłobka w Ząbkach
Okolice
27 min
brexit repo osiema
Ta decyzja wywołała szok w Europie. "Wszyscy powtarzali: to się nie wydarzy, to niemożliwe"
Marek Osiecimski
43 min
Putin
Mediator Putina i kandydaci Europy. Kto mógłby rozmawiać o pokoju?
TVN24
Minister obrony narodowej Władysław Kosiniak-Kamysz w bazie w Łasku, gdzie wylądowały pierwsze polskie F-35
"Wszystkie swoje kontakty uruchamiałem, żeby pokazać prawdę"
Justyna Sochacka
Dom koliduje z przebudową ulicy Białołęckiej
Urzędnicy przejęli dom pod budowę drogi. "Tego Ci, Rafał, nie daruję"
Klaudia Kamieniarz
imageTitle
FIFA, mamy problem. Hotelarze wściekli po masowym anulowaniu rezerwacji
EUROSPORT
Potrącił 18-latka, a później go pobił i okradł
Potrącił 18-latka na hulajnodze, pobił i okradł
TVN24
shutterstock_2760700137
Karta czy gotówka? Te błędy uderzą po kieszeni
Maja Piotrowska
Dziecko z niepełnosprawnością
Odbiera sprawność krok po kroku. To nieuleczalna choroba, ale można ją spowolnić
TVN24

Jesteś zalogowany na zbyt dużej ilości urządzeń

Limit zalogowanych sesji to 5. Usuń lub wyloguj się z innych urządzeń z karty Twoich urządzeń, aby kontynuować.

Więcej informacji o możliwościach rozwiązania problemu znajdziesz na stronie:pomoc.tvn24.pl

Rawa MazowieckaPociągi w WarszawiePowstanie WarszawskieRemonty drógTomaszów MazowieckiPKP EnergetykaGDDKiAKoleje MazowieckieDroga ekspresowa S17Droga ekspresowa S8DK8ZąbkiAutostrada A2PKP CargoSuwałkiTarchominStara MiłosnaSulejówekSerockSadybaSiekierkiSiedlceSłodowiecSłużewRaszynSochaczewSady ŻoliborskieRada WarszawyPułtuskRafał TrzaskowskiPrezydent RPPruszkówRadzyminRakowiecPłońskOtwockSąd NajwyższyPalmiryOdolanyOżarów MazowieckiOstrów MazowieckaNarodowy Bank PolskiNowodworyNowa PragaNadarzynMuzeum Powstania WarszawskiegoNaczelny Sąd AdministracyjnyMinisterstwo Sportu i TurystykiMinisterstwo Obrony NarodowejMinisterstwo Aktywów PaństwowychMinisterstwo Edukacji i NaukiMetro WarszawskieNowy Dwór MazowieckiMarkiKamionekMaków MazowieckiKabatyMinisterstwo InfrastrukturyMiasteczko WilanówGiełda Papierów WartościowychKRRiTJózefówDrogi w PolsceEuropejski Trybunał Praw CzłowiekaCBAMłynówBródnoCiechanówJelonkiAmnesty InternationalAlert RCBAmbasada USA w PolsceAgencja Bezpieczeństwa WewnętrznegoABWFalenicaAugustówŻerańBiuro Bezpieczeństwa NarodowegoŁomianki