Wilanów Wpadł przez przyciemniane szyby. Okazało się, że prowadził mimo czterech zakazów Oprac. Magdalena Gruszczyńska |

"Nie bez przyczyny mają zakaz prowadzenia". Policjanci coraz częściej stosują wobec nich tryb przyspieszony Źródło wideo: Stefania Kulik/Fakty po Południu TVN24 Źródło zdj. gł.: KRP Warszawa II

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W Alei Wilanowskiej policjanci zatrzymali do kontroli drogowej kierowcę Maserati. Powodem były nadmiernie przyciemnione szyby.

"Podczas sprawdzenia w policyjnych systemach informatycznych okazało się, że za kierownicą siedział 40-letni obywatel Iranu, którego obowiązują aż cztery aktywne zakazy prowadzenia wszelkich pojazdów mechanicznych wydane przez różne sądy rejonowe" - przekazała asp. szt. Marta Haberska z Komendy Rejonowej Policji Warszawa II.

Policjanci przebadali mężczyznę na zawartość alkoholu - był trzeźwy.

40-latek został zatrzymany Źródło zdjęcia: KRP Warszawa II

Sąd nie zgodził się na areszt

Policjanci zatrzymali kierującego, jako podejrzanego o popełnienie przestępstwa z art. 244 Kodeksu karnego, dotyczącego niestosowania się do orzeczonego przez sąd zakazu prowadzenia pojazdów. Dodatkowo za jazdę autem niespełniającym wymagań technicznych został ukarany mandatem w wysokości 3000 złotych, który przyjął.

Mężczyzna został doprowadzony do prokuratury z wnioskiem o zastosowanie aresztu. "Prokuratura nie podzieliła tego stanowiska i zdecydowała o zastosowaniu wobec 40-latka środka zapobiegawczego w postaci dozoru policji oraz poręczenia majątkowego" - poinformowała Haberska.

40-latek został zatrzymany Źródło zdjęcia: KRP Warszawa II

Postępowanie w tej sprawie jest prowadzone pod nadzorem Prokuratury Rejonowej Warszawa Mokotów. Za niestosowanie się do orzeczonego przez sąd zakazu prowadzenia pojazdów grozi kara do pięciu lat pozbawienia wolności.