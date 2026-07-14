Wpadł przez przyciemniane szyby. Okazało się, że prowadził mimo czterech zakazów
W Alei Wilanowskiej policjanci zatrzymali do kontroli drogowej kierowcę Maserati. Powodem były nadmiernie przyciemnione szyby.
"Podczas sprawdzenia w policyjnych systemach informatycznych okazało się, że za kierownicą siedział 40-letni obywatel Iranu, którego obowiązują aż cztery aktywne zakazy prowadzenia wszelkich pojazdów mechanicznych wydane przez różne sądy rejonowe" - przekazała asp. szt. Marta Haberska z Komendy Rejonowej Policji Warszawa II.
Policjanci przebadali mężczyznę na zawartość alkoholu - był trzeźwy.
Sąd nie zgodził się na areszt
Policjanci zatrzymali kierującego, jako podejrzanego o popełnienie przestępstwa z art. 244 Kodeksu karnego, dotyczącego niestosowania się do orzeczonego przez sąd zakazu prowadzenia pojazdów. Dodatkowo za jazdę autem niespełniającym wymagań technicznych został ukarany mandatem w wysokości 3000 złotych, który przyjął.
Mężczyzna został doprowadzony do prokuratury z wnioskiem o zastosowanie aresztu. "Prokuratura nie podzieliła tego stanowiska i zdecydowała o zastosowaniu wobec 40-latka środka zapobiegawczego w postaci dozoru policji oraz poręczenia majątkowego" - poinformowała Haberska.
Postępowanie w tej sprawie jest prowadzone pod nadzorem Prokuratury Rejonowej Warszawa Mokotów. Za niestosowanie się do orzeczonego przez sąd zakazu prowadzenia pojazdów grozi kara do pięciu lat pozbawienia wolności.