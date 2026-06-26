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Wilanów

Zderzenie ze śmieciarką. Jedna osoba poszkodowana

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Zderzenie na Wiertniczej
Zmiany w przepisach ruchu drogowego od 3 marca 2026 roku
Źródło wideo: TVN24
Źródło zdj. gł.: tvn24.pl
Na ulicy Wiertniczej zderzyły się cztery pojazdy: trzy auta osobowe i śmieciarka. Jedna osoba została poszkodowana. Są utrudnienia w ruchu w kierunku centrum.

Do kolizji doszło przed ulicą Augustówka.

Strażacy zgłoszenie o zdarzeniu otrzymali o godzinie 15.15. - Zderzyły się trzy samochody osobowe i śmieciarka. Jedna osoba została poszkodowana. To kobieta podróżująca jednym z aut. Doznała potłuczeń. Zaopiekowali się nią strażacy, a potem przekazali ją zespołowi ratownictwa medycznego - poinformował ml. kpt. Hubert Kosyl z Komendy Miejskiej PSP w Warszawie.

Są utrudnienia w ruchu. Zablokowane są dwa pasy ulicy Wiertniczej w kierunku centrum.

Na miejscu pracują trzy zastępy straży pożarnej. Strażacy kończą już działania.

Zderzenie na Wiertniczej
Zderzenie na Wiertniczej
Źródło zdjęcia: tvn24.pl
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Źródło: tvnwarszawa.pl
Tagi:
Wypadki i kolizje w WarszawieUtrudnienia w ruchuStraż pożarna
Magdalena Gruszczyńska
Magdalena Gruszczyńska
Dziennikarka tvnwarszawa.pl
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