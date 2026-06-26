Zderzenie ze śmieciarką. Jedna osoba poszkodowana
Do kolizji doszło przed ulicą Augustówka.
Strażacy zgłoszenie o zdarzeniu otrzymali o godzinie 15.15. - Zderzyły się trzy samochody osobowe i śmieciarka. Jedna osoba została poszkodowana. To kobieta podróżująca jednym z aut. Doznała potłuczeń. Zaopiekowali się nią strażacy, a potem przekazali ją zespołowi ratownictwa medycznego - poinformował ml. kpt. Hubert Kosyl z Komendy Miejskiej PSP w Warszawie.
Są utrudnienia w ruchu. Zablokowane są dwa pasy ulicy Wiertniczej w kierunku centrum.
Na miejscu pracują trzy zastępy straży pożarnej. Strażacy kończą już działania.
Źródło: tvnwarszawa.pl