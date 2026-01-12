Logo TVN Warszawa
Wilanów

Zderzenie auta z miejskim autobusem na skrzyżowaniu

Zderzenie na Przyczółkowej
Zderzenie na Przyczółkowej
Źródło: Artur Węgrzynowicz/tvnwarszawa.pl
Na Przyczółkowej zderzyły się samochód osobowy i autobus miejski linii 319. Auta blokowały skrzyżowanie. Pasażerowie nie mogli kontynuować jazdy uszkodzonym autobusem.

Do zdarzenia doszło na skrzyżowaniu Przyczółkowej i Adama Branickiego, w kierunku Południowej Obwodnicy Warszawy.

Na miejscu był Artur Węgrzynowicz, reporter tvnwarszawa.pl. – Kierowcy mają problem z ustaleniem tego, kto jest winny. Przez dłuższy czas stali na skrzyżowaniu, kłócąc się i blokując ruch w kierunku Południowej Obwodnicy Warszawy. Po blokowaniu skrzyżowania w końcu zjechali – opisał reporter.

Jak się dowiedział, kierowca samochodu osobowego wykonywał lewoskręt. – Kierowca autobusu skręcał z ulicy Branickiego, w kierunku Południowej Obwodnicy Warszawy. Pasażerowie nie mogą dalej podróżować tym autobusem – dodał Węgrzynowicz.  

Zderzenie na Przyczółkowej
Zderzenie na Przyczółkowej
Zderzenie na Przyczółkowej
Źródło: Artur Węgrzynowicz/tvnwarszawa.pl
Zderzenie na Przyczółkowej
Zderzenie na Przyczółkowej
Źródło: Artur Węgrzynowicz/tvnwarszawa.pl
Zderzenie na Przyczółkowej
Zderzenie na Przyczółkowej
Źródło: Artur Węgrzynowicz/tvnwarszawa.pl
Zderzenie na Przyczółkowej
Zderzenie na Przyczółkowej
Źródło: Artur Węgrzynowicz/tvnwarszawa.pl

Autorka/Autor: mg/b

Źródło: tvnwarszawa.pl

Źródło zdjęcia głównego: Artur Węgrzynowicz/tvnwarszawa.pl

