Zderzenie auta z miejskim autobusem na skrzyżowaniu

Do zdarzenia doszło na skrzyżowaniu Przyczółkowej i Adama Branickiego, w kierunku Południowej Obwodnicy Warszawy.
Na miejscu był Artur Węgrzynowicz, reporter tvnwarszawa.pl. – Kierowcy mają problem z ustaleniem tego, kto jest winny. Przez dłuższy czas stali na skrzyżowaniu, kłócąc się i blokując ruch w kierunku Południowej Obwodnicy Warszawy. Po blokowaniu skrzyżowania w końcu zjechali – opisał reporter.
Jak się dowiedział, kierowca samochodu osobowego wykonywał lewoskręt. – Kierowca autobusu skręcał z ulicy Branickiego, w kierunku Południowej Obwodnicy Warszawy. Pasażerowie nie mogą dalej podróżować tym autobusem – dodał Węgrzynowicz.
Zderzenie na Przyczółkowej
Autorka/Autor: mg/b
Źródło: tvnwarszawa.pl
Źródło zdjęcia głównego: Artur Węgrzynowicz/tvnwarszawa.pl