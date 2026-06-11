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Wilanów

Wyszła z mieszkania i dotąd nie wróciła. Szukają 17-letniej Koreanki

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Zaginęła 17-letnia Yesung Shin
Co ma zrobić rodzic, kiedy jego dziecko zaginie? Policja to jedno, ale powstała też infolinia ze wsparciem
Źródło wideo: Dariusz Łapiński/Fakt TVN
Źródło zdj. gł.: KRP Warszawa II
Policjanci z warszawskiego Wilanowa poszukują zaginionej 17-letniej Yesung Shin. Nastolatka ostatni raz była widziana kilka dni temu i dotąd nie nawiązała kontaktu z bliskimi. Policja publikuje jej wizerunek.

Pochodząca z Korei Yesung Shin 9 czerwca około godziny 18:00 wyszła z mieszkania przy Alei Rzeczypospolitej w Warszawie.

Rysopis zaginionej

Policja podała rysopis 17-latki: wzrost około 165 cm, sylwetka szczupła, włosy: czarne, proste, długie do ramion, nos: krótki, szeroki, oczy: piwne. Ma trądzik na twarzy, bliznę na ręce na palcu wskazującym.

Zaginęła 17-letnia Yesung Shin
Zaginęła 17-letnia Yesung Shin
Źródło zdjęcia: KRP Warszawa II

W chwili zaginięcia ubrana była w spodnie koloru czarnego, buty sportowe długość do kostek koloru czarnego, t-shirt koloru białego w paski poziome koloru czarnego. Posiada okulary korekcyjne (okrągłe szkła).

- Osoby, które mają wiedzę o losie tej kobiety i jej obecnym miejscu pobytu, proszone są o kontakt z policjantami Wydziału Kryminalnego Komisariatu Policji Warszawa Wilanów, tel. 47 72 325 03 lub dyżurnym jednostki, tel. 47 72 392-50 lub 52 - zaapelowała rzeczniczka wilanowskiej komendy aspirant sztabowy Mara Haberska.

Informacje można również przesłać na adres: dyzurny.kp-wilanow@ksp.policja.gov.pl

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Źródło: tvnwarszawa.pl
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Tagi:
PolicjazaginieniZaginione osobyPoszukiwania
Katarzyna Kędra
Katarzyna Kędra
Dziennikarka tvnwarszawa.pl
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