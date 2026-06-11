Wyszła z mieszkania i dotąd nie wróciła. Szukają 17-letniej Koreanki
Pochodząca z Korei Yesung Shin 9 czerwca około godziny 18:00 wyszła z mieszkania przy Alei Rzeczypospolitej w Warszawie.
Rysopis zaginionej
Policja podała rysopis 17-latki: wzrost około 165 cm, sylwetka szczupła, włosy: czarne, proste, długie do ramion, nos: krótki, szeroki, oczy: piwne. Ma trądzik na twarzy, bliznę na ręce na palcu wskazującym.
W chwili zaginięcia ubrana była w spodnie koloru czarnego, buty sportowe długość do kostek koloru czarnego, t-shirt koloru białego w paski poziome koloru czarnego. Posiada okulary korekcyjne (okrągłe szkła).
- Osoby, które mają wiedzę o losie tej kobiety i jej obecnym miejscu pobytu, proszone są o kontakt z policjantami Wydziału Kryminalnego Komisariatu Policji Warszawa Wilanów, tel. 47 72 325 03 lub dyżurnym jednostki, tel. 47 72 392-50 lub 52 - zaapelowała rzeczniczka wilanowskiej komendy aspirant sztabowy Mara Haberska.
Informacje można również przesłać na adres: dyzurny.kp-wilanow@ksp.policja.gov.pl