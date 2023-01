Młoda prawniczka skazana za zabójstwo partnera. O szansę dla niej prosiła matka zamordowanego

Wyrok na "dilera gwiazd". Trafi do więzienia, straci majątek (wideo archiwalne) "Diler gwiazd" skazany. Cezary P. ma iść na 6 lat do więzienia. Z klientami porozumiewał się szyfrem, ale sąd go rozszyfrował. Ludzie z pierwszych stron gazet kupowali u niego kokainę i to za bardzo duże pieniądze. Oprócz więzienia dostał jeszcze jedną karę: ma oddać wszystko, co zarobił. Fakty TVN