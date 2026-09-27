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Wilanów

Zauważyli, że znikają pieniądze. Podejrzenie padło na sprzątaczkę

Została zatrudniona do sprzątania, usłyszała zarzuty dotyczące kradzieży pieniędzy (zdjęcie ilustracyjne)
Została zatrudniona do sprzątania, usłyszała zarzuty dotyczące kradzieży pieniędzy (zdjęcie ilustracyjne)
Źródło zdj. gł.: Shutterstock
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Policjanci z Wilanowa zatrzymali kobietę podejrzaną o kradzież pieniędzy z domu, w którym była zatrudniona do sprzątania. Domownicy oszacowali straty na ponad 100 tysięcy złotych.

Do wilanowskich policjantów dotarła informacja o podejrzeniu kradzieży znacznej sumy pieniędzy z jednego z domów. Jak wynikało z relacji pokrzywdzonych, od kilku miesięcy systematycznie znikała przechowywana przez nich gotówka. Początkowo były to kwoty, których brak nie pozwalał jednoznacznie wskazać, co się z nimi stało. Z czasem straty zaczęły jednak rosnąć i łącznie oszacowali je na ponad 100 tysięcy złotych.

Zamontowali kamery

"Podejrzenia domowników padły na kobietę zatrudnioną do sprzątania. W celu wyjaśnienia sytuacji właściciele zamontowali w swoim domu monitoring. Zarejestrowany obraz miał wskazywać, że podczas nieobecności domowników kobieta przeszukiwała pomieszczenia i meble, szukając gotówki" - poinformowała rzeczniczka wilanowskiej policji aspirant sztabowy Marta Haberska.

Policjanci zatrzymali 36-letnią kobietę. Podczas przeszukania dobrowolnie wydała ona gotówkę, która według ustaleń policjantów mogła pochodzić z przestępstwa.

Spłacała swoje zobowiązania

"Dzielnicowi przeszukali również miejsce zamieszkania zatrzymanej. Tam zabezpieczyli kolejne pieniądze zarówno w polskiej, jak i obcej walucie. Zgromadzony materiał dowodowy został następnie wykorzystany w dalszym toku postępowania. Z ustaleń policjantów wynika, że kobieta miała zabierać pieniądze sukcesywnie przez kilka miesięcy. Jak ustalono podczas prowadzonych czynności, uzyskane w ten sposób środki miały być przez nią przeznaczane między innymi na spłatę zobowiązań finansowych" - dodała aspirant sztabowy Haberska.

Kobieta usłyszała zarzuty związane z kradzieżą pieniędzy. Grozi jej do pięciu lat więzienia.

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Źródło: tvnwarszawa.pl
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Tagi:
PolicjaPrzestępczość w Warszawie
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