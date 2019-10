Wrak samochodu w jeziorku. Mógł tam leżeć od lat

O tym, że w Jeziorze Lisowskim przy ulicy Zastruże może znajdować się zatopiony samochód, służby otrzymały informację w poniedziałek przed południem. - Tak do końca to już nie samochód, a raczej jego wrak. Pojazd nie ma kół, silnika, właściwie to sama karoseria - opisuje Karol Gruda z mokotowskiej policji.