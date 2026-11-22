Wilanów Trzy mosty w Wilanowie do rozbiórki. Zastąpią je szersze Dariusz Gałązka |

Mosty w Wilanowie (wideo bez dźwięku) Źródło wideo: ZDM Źródło zdj. gł.: ZDM

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Dwie z trzech przepraw prowadzą nad Wilanówką. Jedna znajduje się w ciągu ulicy Vogla, druga na Prętowej. Trzeci most, również na Vogla, przebiega nad kanałem łączącym Jezioro Powsinkowskie z Jeziorem Wilanowskim.

Najpierw rozbiórka, potem budowa nowych

Wszystkie trzy mosty są w złym stanie technicznym. Urzędnicy wskazują, że największe ograniczenia ma przeprawa na Prętowej. "Pojazdy nie są w stanie się na niej minąć, brakuje jakiejkolwiek infrastruktury dla pieszych" - informuje Zarząd Dróg Miejskich. Mosty na Vogla mają się nieco lepiej, ale ich szerokość nie pozwala wyznaczyć tras dla pieszych i rowerzystów zgodnych z obecnymi standardami.

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Drogowcy czekają na oferty do 27 listopada. "Przewidujemy, że przygotowanie dokumentacji potrwa około roku" - podaje ZDM. Po opracowaniu projektów drogowcy zaczną szukać wykonawcy, który rozbierze stare mosty i zbuduje nowe.

Na nowym moście na Prętowej pojazdy będą mogły swobodnie mijać się w obu kierunkach. Na wszystkich trzech przeprawach mają powstać chodniki i ścieżki rowerowe oddzielone od jezdni barierkami.

Mosty w Wilanowie Most nad Wilanówką w ciągu ulicy Vogla Źródło zdjęcia: ZDM Most nad kanałem w ciągu ulicy Vogla Źródło zdjęcia: ZDM Most w ciągu ulicy Prętowej Źródło zdjęcia: ZDM Most w ciągu ulicy Prętowej Źródło zdjęcia: ZDM

Poprawa bezpieczeństwa na Vogla

W ubiegłym roku ZDM zamontował na ulicy Vogla progi zwalniające w pobliżu przejść dla pieszych, które uzyskały niskie oceny w audycie bezpieczeństwa. Z pomiarów drogowców wynika, że w rejonie przystanków "Vogla-Marysin" średnia prędkość spadła o ponad 20 km/h, do około 40 km/h.

Przed montażem progów 15 procent kierowców przekraczało tam 75 km/h. Po ich zamontowaniu 85 procent z nich jechało z prędkością najwyżej 48 km/h.