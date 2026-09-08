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Wilanów

Remont ulicy w zagłębiu szkół i przedszkoli zaczęli pod koniec wakacji. Rodzice są wściekli

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Przebudowa ulicy Ledóchowskiej w Wilanowie
WhatsApp Video 2026-09-08 at 12.10.21.mp4
Źródło wideo: Mateusz Mżyk/tvnwarszawa.pl
Źródło zdj. gł.: Mateusz Mżyk/tvnwarszawa.pl
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Trwa przebudowa układu drogowego w rejonie ulicy Ledóchowskiej w Wilanowie. To zagłębie placówek oświatowych w tej dzielnicy. Rodzice uczniów i przedszkolaków nie kryją rozgoryczenia. - Próbowałam dojechać do przedszkola z trzech różnych stron. Z żadnej się nie udało - żali się jedna z matek.

Przebudowa ulicy Ledóchowskiej w Wilanowie rozpoczęła się w połowie sierpnia. Jak zapowiadał wówczas burmistrz dzielnicy Ludwik Rakowski, w pierwszym etapie prac powstanie rondo na skrzyżowaniu Ledóchowskiej z Sejmu Czteroletniego.

Utrudnienia w ruchu miały zakończyć wraz z początkiem roku szkolnego. Od pierwszego dzwonka minął już tydzień, a ulica wciąż jest rozkopana. To wyjątkowo uciążliwa przebudowa ze względu na liczne placówki edukacyjne znajdujące się w okolicy. Na utrudniony dojazd do nich skarżą się rodzice.

Przebudowa ulicy Ledóchowskiej w Wilanowie
Przebudowa ulicy Ledóchowskiej w Wilanowie
Przebudowa ulicy Ledóchowskiej w Wilanowie
Źródło zdjęcia: Mateusz Mżyk/tvnwarszawa.pl
Przebudowa ulicy Ledóchowskiej w Wilanowie
Przebudowa ulicy Ledóchowskiej w Wilanowie
Źródło zdjęcia: Mateusz Mżyk/tvnwarszawa.pl
Przebudowa ulicy Ledóchowskiej w Wilanowie
Przebudowa ulicy Ledóchowskiej w Wilanowie
Źródło zdjęcia: Mateusz Mżyk/tvnwarszawa.pl
Przebudowa ulicy Ledóchowskiej w Wilanowie
Przebudowa ulicy Ledóchowskiej w Wilanowie
Źródło zdjęcia: Mateusz Mżyk/tvnwarszawa.pl
Przebudowa ulicy Ledóchowskiej w Wilanowie
Przebudowa ulicy Ledóchowskiej w Wilanowie
Źródło zdjęcia: Mateusz Mżyk/tvnwarszawa.pl
Przebudowa ulicy Ledóchowskiej w Wilanowie
Przebudowa ulicy Ledóchowskiej w Wilanowie
Źródło zdjęcia: Mateusz Mżyk/tvnwarszawa.pl
Przebudowa ulicy Ledóchowskiej w Wilanowie
Przebudowa ulicy Ledóchowskiej w Wilanowie
Źródło zdjęcia: Mateusz Mżyk/tvnwarszawa.pl

Zakazy, objazdy, korki

Do redakcji Kontaktu24 zwróciła się pani Anna, której dziecko uczęszcza do jednego z przedszkoli przy ulicy Ledóchowskiej. Przedłużony urlop rodziny sprawił, że maluch wrócił do placówki tydzień później niż inne dzieci. W poniedziałek, około 7.30 nasza czytelniczka wsiadła z dzieckiem do auta i ruszyła w stronę przedszkola.

- Wiedziałam, że jest remont, ale założyłam, że skoro rozpoczął się rok szkolny, to na pewno już się z nim uporano. Próbowałam dojechać do przedszkola z trzech różnych stron. To się niestety nie udało - opowiada mieszkanka Wilanowa.

Według pani Anny wszędzie napotykała na zakazy wjazdu. Jak twierdzi, wielu kierowców je łamało i jechało pod prąd. - Po półtorej godzinie jeżdżenia w kółko, stania w korku, zrezygnowaliśmy i wróciliśmy do domu. Do przedszkola pojechaliśmy na rowerach - mówi.

Mieszkanka zwraca uwagę na leżące materiały budowlane i stojący ciężki sprzęt. - Nawet dojście do przedszkola czy dojazd rowerem są utrudnione. Według mnie poruszanie tam w ten sposób jest po prostu niebezpieczne - ocenia.

Rozkopana ulica

We wtorek sytuację na ulicy Ledóchowskiej obserwował reporter tvnwarszawa.pl Mateusz Mżyk.

- Ulica Ledóchowskiej na większości swojej długości jest rozkopana. Zamknięty jest dojazd do niej ulicą Sejmu Czteroletniego. Natomiast do wszystkich placówek oświaty zachowany jest dojazd - zwraca uwagę nasz reporter.

Wskazuje, że do szkoły podstawowej numer 358 wjazd na parking odbywa się od ulicy Worobczuka, do której rodzice i nauczyciele mogą dojechać od strony ulicy Branickiego. Natomiast do przedszkola numer 420 "Nasza Bajka" dojazd odbywa się od strony ronda Sapiehy, do którego dostać się można ulicą prymasa Hlonda.

- Trzeba jednak zaznaczyć, że dojazdy te odbywają się częściowo po fragmentach rozkopanej jezdni, co w godzinach rozpoczęcia i zakończenia lekcji może powodować znaczne utrudnienia i zatory - przyznaje nasz reporter.

"Przepraszamy za utrudnienia"

Kilka dni po rozpoczęciu roku szkolnego, 7 września, Urząd Dzielnicy Wilanów opublikował komunikat o trwających pracach.

"W związku z przebudową ronda kard. A. Sapiehy na skrzyżowaniu ul. św. Urszuli Ledóchowskiej i ul. Prymasa A. Hlonda oraz przebudową ul. J. B. Flatta, wskazane ulice zostaną czasowo zamknięte dla ruchu. Przez cały okres prowadzenia prac zapewniony będzie jednak dojazd do posesji" - czytamy na stronie urzędu.

W komunikacie wskazano, że zalecany dojazd do osiedla Ostoja Wilanów będzie możliwy od strony alei Rzeczypospolitej.

"Ruch pieszy na ul. św. Urszuli Ledóchowskiej, na odcinku od ul. A. Branickiego do ul. Prymasa A. Hlonda, będzie prowadzony po stronie zachodniej. Przed rondem kard. A. Sapiehy piesi zostaną przekierowani na stronę wschodnią, a następnie będą kontynuować przejście po wschodniej stronie ul. J. B. Flatta" - informuje urząd.

Zaapelowano też o niepozostawianie aut w obszarze przebudowy Flatta. 

"Przepraszamy za utrudnienia i dziękujemy za wyrozumiałość. Dokładamy wszelkich starań, aby prace zostały zrealizowane sprawnie i jak najmniej wpływały na codzienne funkcjonowanie mieszkańców" - zapewniają urzędnicy.

Terminu zakończenia inwestycji nie podają.

Wilanowskich urzędników zapytaliśmy, dlaczego remont ulicy, w rejonie której znajduje się kilka placówek oświatowych rozpoczął się w połowie sierpnia, a także jak długo potrwają utrudnienia związane z tą inwestycją. Czekamy na odpowiedź.

Źródło: tvnwarszawa.pl
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Tagi:
Remonty i utrudnienia w WarszawieRemonty drógInwestycje w WarszawieMiasteczko Wilanów
Dariusz Gałązka
Dariusz Gałązka
Dziennikarz tvnwarszawa.pl
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