"Niech żyje wolność". Manifestacja przed ambasadą Białorusi

Białe koszule, białe kwiaty

Sprzeciw bez użycia siły

Wśród manifestantów są Białorusini. Małżeństwo mieszkające w Polsce od trzech lat, które przyszło na pochód z małym dzieckiem, wyjaśniło PAP, że chcą zmian w ojczyźnie. - Nasza władza nie odpowiada za to, co robi i chcemy to zmienić. Zmienić Łukaszenkę - zaznaczyli. Yana i Ania, Ukrainki mieszkające w Polsce mówią, że pojawiły się na marszu, by wyrazić solidarność z Białorusią, bo ich kraj był w podobnej sytuacji w 2014 roku. - Mamy bardzo dużo przyjaciół z Białorusi i chciałybyśmy im w ten sposób pomóc - wskazały.