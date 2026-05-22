Logo TVN Warszawa
Warszawa
Subskrybuj
Przejdź do

Redakcja poleca:

Oglądaj TVN24
Najnowsze
Dzielnice
Bemowo
Białołęka
Bielany
Mokotów
Ochota
Praga Północ
Praga Południe
Rembertów
Śródmieście
Targówek
Ursus
Ursynów
Wawer
Wesoła
Wilanów
Wola
Włochy
Żoliborz
Okolice
Ulice
Kultura
Komunikacja
Czytaj
Słuchaj
Oglądaj
Wilanów

Weszli do studzienki bez masek, trafili do szpitala

|
Akcja służb na ul. Powsińskiej (zdjęcie ilustracyjne)
Wilanów w Warszawie - mapa
Źródło wideo: tvnwarszawa.pl
Źródło zdj. gł.: Lech Marcinczak / tvnwarszawa.pl
Podczas prac remontowych studzienki przy ulicy Powsińskiej poszkodowanych zostało dwóch robotników. Policja podała, że mężczyźni weszli do środka prawdopodobnie bez maseczek, co skutkowało zatruciem. Poszkodowani trafili do szpitala.

- Po godzinie 10 otrzymaliśmy zgłoszenie, że na jednej z posesji przy ulicy Powsińskiej był przeprowadzany remont studzienki przez firmę zewnętrzną. Dwie osoby weszły do środka najprawdopodobniej bez masek i doszło do zatrucia siarkowodorem - przekazała nam rzeczniczka wilanowskiej policji aspirant sztabowy Marta Haberska.

Policjantka dodała, że na miejsce wezwano również strażaków i zespół ratownictwa medycznego. - Dwie osoby zostały przewiezione do szpitala. Były przytomne - zaznaczyła.

Rzeczniczka uspokoiła też, że nie ma żadnego zagrożenia dla osób postronnych. - Policja będzie prowadzić czynności w kierunku wypadku przy pracy - podsumowała aspirant sztabowy Haberska.

Regulował radio, utopił mercedesa w wiejskim stawie
DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ:

Regulował radio, utopił mercedesa w wiejskim stawie

Okolice
Źródło: tvnwarszawa.pl
ZOBACZ TAKŻE:
1 godz 16 min
pc
Czar prysł?
TVN24
43 min
Helena Englert i Monika Olejnik
Helena Englert i zarzuty o nepotyzm. "Wiedziałam, że tak będzie"
Monika Olejnik
50 min
DokFoto5 (2)
Mój tata, seksturysta
Udostępnij:
Tagi:
WypadkiPolicja
Katarzyna Kędra
Katarzyna Kędra
Dziennikarka tvnwarszawa.pl
Czytaj także:
Wypadek nastolatków w Chełmie (30.03.2025)
Dziesięć osób w aucie, zginęli dwaj 18-latkowie. Jechali w bagażniku
TVN24
Szczątki samolotu Air France na Oceanie Atlantyckim
Samolot runął do oceanu, po latach wskazano winnych. "Spektakularny zwrot akcji"
TVN24
Syn Jacka Kurskiego stanął przed sądem po ponad 10 latach
Syn Jacka Kurskiego stanął przed sądem. Jest oskarżony o zgwałcenie dziewięciolatki
TVN24
Zaginiona Elżbieta Wojtacka ma 12 lat
Zaginęła 12-latka. Nie wróciła do domu po spotkaniu ze znajomymi
TVN24
Zatrzymanie, cudzoziemcy, straż graniczna
Wpuszczą "setki tysięcy migrantów"? Komu ma pomóc ta ustawa
Michał Istel
Britney Spears
"Mogę zrobić wam lazanię", "jestem aniołem". Nagranie z zatrzymania Britney Spears
TVN24
Dwulatek zginął w oczku wodnym
Śledczy wskazali przyczynę śmierci dwulatka ze żłobka w Ząbkach
samochody droga zachód słońca shutterstock_2705330975
"Nowe obowiązki" od lipca. "Połowa polskich firm zrezygnuje"
Łukasz Figielski
11-latek potrącony przez auto w Gdyni
11-latek potrącony na pasach, miał zielone światło. Nagranie
TVN24
Donald Tusk
Tusk reaguje na decyzję Trumpa
TVN24
Dom, w którym mieszkała Helenka
Helenka jadła tylko winogrona. Prokurator kończy akt oskarżenia
TVN24
Tomasz Janeczek
Żurek zawiesił prokuratora Janeczka
Robert Zieliński, Maciej Duda
Sławosz Uznański-Wiśniewski spotkał się ze studentami Politechniki Warszawskiej
Zakaz wypowiedzi dla Sławosza Uznańskiego-Wiśniewskiego? Pismo z POLSA
Hubert Kijek
Donald Trump
Trump nie pojawi się na ślubie syna? "Mam sprawę zwaną Iranem"
TVN24
Sławosz Uznański-Wiśniewski spotkał się ze studentami Politechniki Warszawskiej
Sławosz Uznański-Wiśniewski reaguje. Pisze o "próbie cenzury"
TVN24
Dom koliduje z przebudową ulicy Białołęckiej
Urzędnicy przejęli dom pod budowę drogi. "Tego Ci, Rafał, nie daruję"
Klaudia Kamieniarz
Maki, pogoda, ciepło, słońce
Lato pod koniec maja. Jak długo z nami zostanie
METEO
Donald Trump
Media: Pentagon zaskoczony
TVN24
prasa
Dodatkowe pięć tysięcy żołnierzy USA w Polsce. Światowe media komentują
TVN24
Wypadek na Puławskiej
Czołowe zderzenie, śmigłowiec lądował na ulicy. Jedna osoba ranna
Ursynów
Nowy konsulat USA w Nuuk
Plecami do konsulatu. Tak zareagowali na nową placówkę
TVN24
Kapitan Jan Dobrogowski
Nowe informacje o polskim kapitanie statku z hantawirusem
TVN24
Zdzisław K. (2)
Syn Jacka Kurskiego po ponad 10 latach staje przed sądem
Kacper Sulowski
Nawrocki i Trump - Biały Dom
Były człowiek Trumpa ma radę dla Nawrockiego. "Po prostu podnieś słuchawkę"
TVN24
benzyna dystrybutor shutterstock_2780150635
Tyle zapłacimy za benzynę w weekend
BIZNES
shutterstock_2613100179
Tajlandia ukróca szkodliwy wpływ turystyki. Zmiana dotknie też Polaków
BIZNES
Książę Andrzej
"Królowa bardzo chce". Nowe dokumenty w sprawie zhańbionego księcia
TVN24
29-letni operator ładowarki był pijany
Wsiadł pijany za stery ładowarki. Do policyjnej kamery pomachał butelkami po alkoholu
Okolice
Vanessa Trump
Vanessa Trump z diagnozą nowotworu. "To nie są wieści, których ktoś się spodziewa"
TVN24
Anna Maria Żukowska
Prawie 40 tysięcy za kilometrówki Żukowskiej. Czarzasty zabrał głos
TVN24
Rawa MazowieckaPociągi w WarszawiePowstanie WarszawskieRemonty drógTomaszów MazowieckiPKP EnergetykaGDDKiAKoleje MazowieckieDroga ekspresowa S17Droga ekspresowa S8DK8ZąbkiAutostrada A2PKP CargoSuwałkiTarchominStara MiłosnaSulejówekSerockSadybaSiekierkiSiedlceSłodowiecSłużewRaszynSochaczewSady ŻoliborskieRada WarszawyPułtuskRafał TrzaskowskiPrezydent RPPruszkówRadzyminRakowiecPłońskOtwockSąd NajwyższyPalmiryOdolanyOżarów MazowieckiOstrów MazowieckaNarodowy Bank PolskiNowodworyNowa PragaNadarzynMuzeum Powstania WarszawskiegoNaczelny Sąd AdministracyjnyMinisterstwo Sportu i TurystykiMinisterstwo Obrony NarodowejMinisterstwo Aktywów PaństwowychMinisterstwo Edukacji i NaukiMetro WarszawskieNowy Dwór MazowieckiMarkiKamionekMaków MazowieckiKabatyMinisterstwo InfrastrukturyMiasteczko WilanówGiełda Papierów WartościowychKRRiTJózefówDrogi w PolsceEuropejski Trybunał Praw CzłowiekaCBAMłynówBródnoCiechanówJelonkiAmnesty InternationalAlert RCBAmbasada USA w PolsceAgencja Bezpieczeństwa WewnętrznegoABWFalenicaAugustówŻerańBiuro Bezpieczeństwa NarodowegoŁomianki