Wilanów Weszli do studzienki bez masek, trafili do szpitala Oprac. Katarzyna Kędra |

Wilanów w Warszawie - mapa Źródło wideo: tvnwarszawa.pl Źródło zdj. gł.: Lech Marcinczak / tvnwarszawa.pl

Posłuchaj artykułu Wykup subskrypcję TVN24+, aby posłuchać artykułu.



Masz subskrypcję? Zaloguj się. Dowiedz się więcej Udostępnij Facebook Kopiuj link

- Po godzinie 10 otrzymaliśmy zgłoszenie, że na jednej z posesji przy ulicy Powsińskiej był przeprowadzany remont studzienki przez firmę zewnętrzną. Dwie osoby weszły do środka najprawdopodobniej bez masek i doszło do zatrucia siarkowodorem - przekazała nam rzeczniczka wilanowskiej policji aspirant sztabowy Marta Haberska.

Policjantka dodała, że na miejsce wezwano również strażaków i zespół ratownictwa medycznego. - Dwie osoby zostały przewiezione do szpitala. Były przytomne - zaznaczyła.

Rzeczniczka uspokoiła też, że nie ma żadnego zagrożenia dla osób postronnych. - Policja będzie prowadzić czynności w kierunku wypadku przy pracy - podsumowała aspirant sztabowy Haberska.