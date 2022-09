Ogród różany i plac samotnika. W Miasteczku Wilanów powstanie park

Dziś pomiędzy równoległymi jezdniami Osi Królewskiej, na odcinku od alei Rzeczypospolitej do Sarmackiej, znajduje się nijaki trawnik. Ale już jesienią 2023 roku ma tu być mały park. Podpisana została umowa na opracowanie dokumentacji projektowo-wykonawczej, a w dzielnicowym budżecie zarezerwowano niezbędne środki na realizację inwestycji.

Place wzdłuż falistych ścieżek

Wzdłuż falistych ścieżek zaplanowano siedem placów o różnym przeznaczeniu, m.in. plac seniorów z ogrodem różanym, plac samotnika, plac gier towarzyskich, plac spotkań sąsiedzkich czy plac co-workingowy. Urzędnicy piszą wręcz, że "będą to małe serca tego parku".

Symboliczna magnolia

"Park zwieńczony zostanie niewielkim otwartym placem, po środku którego zasadzona zostanie duża magnolia – jest to symboliczne nawiązanie do zjawiskowej magnolii na dziedzińcu pałacu w Wilanowie. Ostatnią cześć parku zaplanowano jako małe płuca Wilanowa z dużą ilością drzew i łąką kwietną. To też bariera akustyczna zabezpieczająca park przed hałasem dobiegającym z al. Rzeczypospolitej i budowanej linii tramwajowej" - podano w komunikacie.