Dziesiątki elektrycznych aut na placu pomiędzy domami jednorodzinnymi. "Z godziny na godzinę było ich więcej"

Na Kępie Zawadowskiej królują domki jednorodzinne. I to właśnie tam, na placu przy jednej z posesji, stanęły nowe elektryczne tesle. Jest ich około 100, niemal wszystkie białe. Firma, do której należą, tłumaczy, że to parking tymczasowy i niebawem zabierze auta. Przeprasza też mieszkańców za niedogodności.

Lawety na osiedlowych uliczkach

- Największe uciążliwości to parkowanie samochodów ciężarowych, które przywożą po 8, 9 aut. Stają ludziom pod domami, czekając na rozładunek albo załadunek samochodów. Nasza droga jest do 3,5 tony, a te lawety na pewno są wielokrotnie cięższe - mówi mieszkaniec. Jak dodaje, lawety jeżdżą po małych osiedlowych uliczkach, pokrytych delikatnym asfaltem: - Czasami jest tak, że zjeżdżają od samego rana. Przez cały dzień albo przez kilka dni z rzędu. Potem jest kilka dni spokoju.

Auta zabiorą, mieszkańców przepraszają

Jak wynika z naszych informacji, zaparkowane na działce samochody należą do firmy leasingowej Arval. Firma przekazała nam, że nie docierały do niej żadne sygnały od mieszkańców w sprawie parkingu samochodów.

Firma odniosła się także do aspektów, związanych z charakterem działki oraz dojazdu na nią. "Według naszej wiedzy, teren prywatny, na którym zorganizowano plac, ma charakter usługowy, zatem pojazdy dojeżdżające do tego terenu nie są objęte zakazem wjazdu z uwagi na dopuszczalną masę całkowitą do 3,5 tony, co potwierdziła także policja" - podkreślono.